Reviven a líderes políticos en el mundo que también lloraron en público

"Cuando empezamos a ser oposición en Tabasco, nos costó trabajo conseguir escuelas, para que los inscribieran. Ya se pueden imaginar las que hemos pasado. Ellos saben que, desde niños, hemos tenido carros de vigilancia enfrente de nuestra casa. Ellos han visto cómo, cuando el movimiento de la defensa del petróleo (allá por 1995 - 1996) yo traía orden de aprehensión y me metieron todo el Código Penal (como 11 delitos) y entonces, para obligarme a que yo me amparara o me fugara, pasaban helicópteros, en ese entonces, del CISEN y se quedaban encima de la casa", recordó el presidente.