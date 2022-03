Revisa SCJN si da acceso a investigación contra extitular de PGR con EPN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si da acceso o no a Alberto Elías Beltrán, extitular de la Procuraduría General de la República (hoy FGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a la carpeta de investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La ministra Norma Lucía Piña es la encargada de elaborar un proyecto de resolución relacionado a un amparo en revisión del último encargado de despacho de la extinta PGR, hoy Fiscalía General de la República.

Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República (FGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR) solicita acceso a una carpeta de investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, así como un recurso revisión adhesivo (impugnación) solicitado por el Ministerio Público.

El conocimiento del caso fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México, quien le hizo la petición de reasumir el caso para estudiarlo y resolverlo.

La decisión de atraer el caso fue tomada ayer y notificada hoy a través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

"Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el proveído de cuenta mediante el cual la Superioridad informa que asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión interpuesto por el quejoso y de la revisión adhesiva de la autoridad responsable el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-I-4 de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República; así como que radicó el asunto como Amparo en Revisión (...) y lo turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente".

La notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue hecha luego de que el pasado 24 de febrero Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México solicitó al máximo tribunal del país reasumir la competencia del caso

"Se solicita que la SCJN reasuma su competencia originaria, dado que en la sentencia se realizó la interpretación a un precepto de la Constitución y ese tema subsiste en la presente revisión".

El cuerpo colegiado argumentó su petición a partir de que el juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, consideró que en el artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo de la Constitución federal, existe una restricción que imposibilita darle acceso al expediente a Alberto Elías Beltrán porque puede favorecer a personas que se encuentran incluidas en las investigaciones.

La solicitud realizada por Alberto Elías Beltrán está relacionada con una investigación por un procedimiento administrativo que abrió la Secretaría de la Función Pública (SFP) "por el presunto incremento injustificable en su patrimonio cuando desempeñaba los cargos de Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público y de Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en la -entonces- Procuraduría General de la República".

La solicitud para conocer la carpeta de investigación (FED/FECC/FECC-CDMX/0000215/2021) fue presentada inicialmente por Alberto Elías Beltrán el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal.

Al analizar el caso el juzgado determinó negar el acceso a través de una sentencia emitida el 16 de diciembre de 2021. La juez consideró que por el momento no se habían hecho imputaciones en su contra, que no había sido citado a declarar y que las investigaciones no son de forma directa contra él.

Contra esa determinación Alberto Elías Beltrán presentó un recurso de revisión en un Tribunal Colegiado. La solicitud fue admitida a trámite por el tribunal, sin embargo, el Ministerio Público de la Federación adscrito al Equipo de Investigación B-I de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR interpuso un recurso de revisión adhesiva (impugnación).

En las siguientes semanas la ministra Norma Lucía Piña Hernández y presentará su proyecto antes sus homólogos para resolverlo.

















