Reviran estados a López-Gatell: nada nos impide comprar vacunas covid

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quién también forma parte de la Alianza Federalista, señaló que no hay nada que impida a los estados comprar la vacuna contra el covid-19, esto luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtiera a los gobernadores que no podrán comprar sus propias vacunas.

"No hay ninguna ley que me impide comprar las vacunas contra el coronavirus", dijo el gobernador esta mañana durante un programa de radio local.

El mandatario señaló que Aguascalientes se encuentra listo para iniciar el proyecto de la vacunación sin ningún problema y advirtió que, pese a la negativa del gobierno federal, van a terminar haciéndolo.

"El control de las decisiones que tenemos para la pandemia la estamos haciendo nosotros (...) Nosotros vamos a buscarla donde nos la vendan, puede ser Pfizer, puede ser Modera, u otra" dijo.

Además, criticó las decisiones del gobierno federal sobre centralizar la distribución de la vacuna, pues dijo, no se hicieron cargo desde hace meses que inició.

"Imposible que quiera centralizar las cosas. Si no centralizaste y no diste la cara en el tema del covid durante nueve meses, como quieres controlar ahorita lo que la sociedad está urgente y necesitada de la vacuna".

Ante esto, dijo que los estados que forman parte de la Alianza Federalista buscarán la manera legal para hacerlo, presentando una estrategia sobre el esquema de vacunación y cómo harán para localizar la vacuna por cuenta propia.

Agregó que será el próximo miércoles cuando se reúna la Alianza para diseñar la estrategia y señaló que "El tema central es que nos faciliten la parte de la aduana; podemos hacer el acuerdo con Moderna o con Pfizer, no hay ninguna ley que me impida que haga un contrato de compra–venta con estas farmacéuticas", refirió el mandatario.

En días pasados, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que ninguno de los 32 gobiernos estatales podrá realizar compras alternas a la del gobierno federal para adquirir la vacuna contra el covid-19.

"La Ley General de Salud estipula que son facultades del gobierno federal o de la Secretaría de Salud organizar las medidas de prevención y control con colaboración de autoridades sanitarias estatales. Hay toda clase de elementos, desde ética, sentido común y de la ley que hacen ver que el aspirar a tener compras fragmentadas no lleva a buen puerto para ciudadanos del mundo, incluyendo al país; entonces no, no es posible", dijo, luego de que la Alianza Federalista informara que buscará el aval de la Federación para adquirir por medio de sus proveedores la vacuna.

El funcionario federal informó el pasado viernes que la evidencia científica con la que se cuenta hasta el momento indica que las vacunas son seguras y tienen una eficacia superior a 90%.