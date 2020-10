Revés a, César Duarte; es legal petición de extradición: juez

La extradición de Estados Unidos a México de César Horacio Duarte, exgobernador de Chihuahua para ser juzgado por los delitos de peculado y asociación delictuosa no causan ningún agravió en su contra ni contravienen tratados internacionales, determinó un Tribunal Colegiado.

Al analizar el recurso de queja presentado contra el sobreseimiento del amparo contra la detención provisional y la petición de formal extradición, el Tribunal Colegiado ratifico la determinación del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en la que desechó el amparo solicitado el pasado 24 de febrero.

Al emitir el fallo, el Tribunal Colegiado, determinó que es "infundado el recurso de queja planteado por César Horacio Duarte Jaquez por conducto de su apoderada legal".

Los abogados de Duarte Jaquez presentaron la queja al considerar que el auto recurrido causa agravio a la quejosa, tomando en consideración lo previsto en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución, en relación con los artículos 8, apartados 1 y 2 de la convención americana sobre derechos civiles y políticos.

"Al respecto, cabe señalar que además de lo expuesto en párrafos precedentes, en el sentido de que la solicitud de extradición no implica por sí un agravio al gobernado, lo cierto es que la simple ´intención´ que no ha sido exteriorizada, no constituye un acto jurídico, y mucho menos un acto de autoridad susceptible de ser analizado en el juicio de amparo ya que dicha intención carecería totalmente de efectos sobre el gobernado".

El Tribunal Colegiado echó abajo los cuatro argumentos presentados por la defensa del exgobernador, entre ellos, que la solicitud de extradición es un procedimiento que le causan agravios en su contra.

"En ese sentido, deviene infundado el motivo de inconformidad señalado como 1, pues aun cuando la petición formal de extradición sea un acto inminente -así considerado por el quejoso- lo cierto es que esa circunstancia, sin más, no hace procedente el juicio constitucional, sino que igualmente debe verificarse que se trate de un acto que implique un agravio personal y directo en la esfera de derechos del peticionario de la acción y que además se actualice en territorio nacional; lo cual en el caso concreto no acontece, pues como se explicó, los efectos jurídicos que produciría la solicitud de extradición se constriñen al inicio del procedimiento administrativo en el Estado requerido".

César Horacio Duarte Jaquez, exgobernador de Chihuahua, es requerido por un juez de Control del Distrito Judicial de Morelos, Estado de Chihuahua, quien ordenó su aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

El 18 de diciembre de 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para tramitar la solicitud formal de extradición de su representado ante el Gobierno de los Estados Unidos.

Después de solicitar la asistencia de las autoridades internacionales, el 8 de julio se cumplimentó la orden de detención el ex gobernador con fines de extradición en base a un mandamiento emitido por un Magistrado Federal en Nuevo México, en los Estados Unidos.