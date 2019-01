Revelan nuevo desvío de César Duarte; AMLO niega que esté protegido

REDACCIÓN 21/01/2019 10:58 a.m.

Al exgobernador de Chihuahua, César Duarte le siguen apareciendo nuevas acusaciones por desvíos millonarios.

De acuerdo con el diario Reforma quien tuvo acceso a una nueva investigación por parte del gobierno de Chihuahua se descubrió que Duarte usó como ''caja chica'' una cuenta bancaria del Estado, desde donde desvío más de 542 millones de pesos en pagos en efectivo para partidos políticos, legisladores, familiares, clérigos, periodistas estatales y líderes sociales.

La Secretaría de Hacienda de la entidad fue la primera en percatarse que desde una cuenta a nombre de Caja Moneda Nacional se emitieron cheques que se endosaron en favor de la empresa Servicio Panamericano de Protección para cambiarlos y entregar el efectivo.

Para encubrir el presunto desvío, la administración de Duarte simuló 10 contratos por 408 millones 505 mil 827 pesos, 6 órdenes de compra por 2 millones 980 mil pesos, y una póliza de 122 millones 863 mil 238 pesos, de acuerdo con la dependencia.

En la indagatoria se reportan 394 operaciones realizadas entre 2012 y 2015, en las que se incluyen una lista de supuestos beneficiarios y pagos, entre los que destacan un concepto denominado "Operación MFB", con 235 millones de pesos, así como el Comité Estatal del PRI, con 63.5 millones, y el Despacho Ejecutivo del Gobierno estatal, con 63.18 millones.

Las siglas MFB se vinculan a Manlio Fabio Beltrones, quien ha sido señalado en los desvíos de César Duarte, aunque el exlegislador sonorense ha negado reiteradamente estar implicado.

Por este nuevo desvío la Fiscalía de Chihuahua inició al menos dos indagatorias sobre la "caja chica".

El exgobernador César Duarte Jáquez, lleva más de dos años prófugo.

AMLO no somos tapadera

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal colaborará en el caso de Chihuahua contra el exgobernador César Duarte, dijo que no protegerán a nadie y atenderán los requerimientos judiciales.

"Lo de Chihuahua, se está procediendo, es lo mismo, nosotros no vamos a proteger a nadie, no somos tapadera, los requerimientos judiciales que se hagan van a ser atendidos para que no se vaya a pensar de que se está protegiendo a algún indiciado, como se dice en los términos jurídicos", dijo el presidente durante su conferencia matutina.

