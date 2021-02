Revelan más de “El Chapo” sobre abuso sexual de menores y OVNIS

La relación entre Joaquín "El Chapo" Guzmán y su mano derecha floreció debido a su interés mutuo en abusar de niñas menores de edad, afirman los fiscales en documentos judiciales recién abiertos.

La declaración fue hecha en una moción presentada por los fiscales federales en octubre pasado para evitar que el equipo de defensa de Guzmán le preguntara a la mano derecha del capo, Alex Cifuentes, sobre las chicas que el dúo supuestamente les había entregado por sexo.

Guzmán, de 61 años, fue condenado el mes pasado por varios cargos de narcotráfico, luego del testimonio de un maratón de testigos colaboradores, como Cifuentes.

Los abogados defensores querían preguntarle a Cifuentes sobre el abuso sexual infantil durante su testimonio, pero también evitar las denuncias de que Guzmán tenía entre sus ayudantes a jovencitas drogadictas tan chicas como de 13 años -a quienes llamó sus vitaminas-, para que el narcotraficante pudiera violarlas.

"El acusado busca limitar el testimonio sobre su propia participación en esta actividad sexual que supuestamente formó la base de su relación", se lee en los documentos.

El supuesto interés de Guzmán en las niñas jóvenes se reveló por primera vez en vísperas de las deliberaciones del jurado, ya que el lote inicial de documentos judiciales sellados se hizo público a raíz de los argumentos de los abogados del New York Times y VICE News.

Un solo jurado ha admitido desde entonces a VICE News que el panel vio artículos sobre la violación infantil, que se mantuvo fuera del testimonio del juicio, y mintió al juez Brian Cogan al respecto.

Guzmán, a través de sus abogados, negó enfáticamente haber drogado o violado a menores.

Los documentos también abordan los "intereses extracurriculares de los Cifuentes en los Illuminati, la Francmasonería, otros planetas, otras galaxias, los OVNI y la idea de que hubo un apocalipsis inminente en 2012".

“El acusado alega que el Tribunal también debería permitirle que interrogue a CW1 sobre el interés de CW1 en la astrología y los médicos brujos. El acusado hace lo que equivale a un argumento altamente subjetivo, es decir, CW1 es "mentalmente inestable" porque tiene interés en estas teorías supuestamente poco ortodoxas o no convencionales ", se lee en los documentos, que hacen referencia a Cifuentes.

"El simple hecho de estar intrigado por los documentales en el Discovery Channel no alcanza el nivel de" inestabilidad mental ", dice la moción. "Aunque quizás no sea sorprendente que un miembro de una de las conspiraciones de drogas más grandes del mundo también tenga una fascinación por otras sociedades secretas como los Illuminati, no es un indicador de enfermedad mental".

En última instancia, Cogan negó las solicitudes de defensa para cuestionar a Cifuentes sobre cualquiera de estos temas.

Los documentos también tocan un acuerdo de inmunidad que Vicente Zambada, hijo de Ismael "El Mayo" Zambada, hijo de Guzmán, afirma haber tenido con la DEA.

Los fiscales escriben que sería injusto cuestionar a Zambada sobre el supuesto acuerdo con la policía estadounidense, ya que no proporcionó "ninguna evidencia objetiva suficiente en apoyo de su argumento".

Los documentos también hacen referencia a "actos de violencia, incluidos secuestros, torturas y asesinatos", por parte de “El Chapo”, aunque los detalles reales aún se desconocen.

Guzmán podría enfrentar cadena perpetua en una futura sentencia, la que actualmente está programada para junio.

Con información de The New York Post

JGM