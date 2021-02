Revela Xóchitl Gálvez propuesta del Frente para senaduría

“Yo voy en serio, no voy para la foto. Si se trata de entrarle de veras al debate, voy a participar”. Aseguró que de lo que se trata es que los indígenas dejen ser sujetos de dádivas y se les den oportunidades reales de desarrollo. Recordó el trabajo realizado como parte del gabinete del entonces presidente Fox, época en la que, dijo, hubo compromiso y hubo presupuesto. “Sí me llama la atención, por ejemplo, que (José Antonio) Meade (precandidato a la presidencia por el PRI) vaya a San Juan Chamula cuando le bajaron el 52% al presupuesto indígena en 2017. No hay congruencia”.