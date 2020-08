Revela gobernador de Tamaulipas reunión de Peralta con delincuentes

CIUDAD VICTORIA.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reveló que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se reunió con miembros de la organización criminal "La Columna Armada", quienes presuntamente tienen órdenes de aprehensión ante la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía estatal.

Añadió que este mismo subsecretario Peralta, en vez de abonar a la reconstrucción de la paz en el país, utiliza la mayor parte de su tiempo como "personero para filtrar historias" en medios de comunicación. "Nosotros también tenemos diálogo con los medios, también tenemos información, no les quede duda", comentó.

Al participar en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y ante la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gobernador de Tamaulipas señaló que de ninguna manera habrá de permitir se debilite la legitimidad de Tamaulipas para seguir combatiendo a la delincuencia.

Comparto parte de mi intervención en la reunión de @CONAGO_oficial.

"No voy a permitir que debiliten la legitimidad del Estado de Tamaulipas para seguir enfrentando a los criminales". pic.twitter.com/6wUNY7i4Tz — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 19, 2020

"La seguridad pública y el fenómeno de la delincuencia organizada no pueden ser tomadas a la ligera por parte del gobierno federal", subrayó.

En su intervención, García Cabeza de Vaca señaló que desde el inicio de la administración federal se exhortó a no politizar la seguridad. "Es tan grande el desafío que se requiere todo el esfuerzo institucional posible, sin distingos de partido ni mezquindades de corto plazo".

"Esta semana, un miembro y candidato a presidir el partido político de Morena, denunció al gobernador de Tamaulipas por complicidad con la delincuencia organizada. Casualmente, varios medios de comunicación obtuvieron, al día siguiente, datos de una supuesta investigación en contra mía en la Fiscalía General de la República".

Lo anterior, en referencia a Alejandro Díaz Durán, quien acusó a García Cabeza de Vaca de tener vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas. De acuerdo con el morenista, el pasado 11 de julio, la FGR turnó a la SEIDO el caso de corrupción, para la apertura de una carpeta de investigación.

¿QUÉ ES LA COLUMNA ARMADA?

La Columna Armada General Pedro José Méndez fue bautizada así en honor al general oriundo del municipio de Hidalgo, Tamaulipas; fue constituida como una respuesta al infierno que pasaron sus habitantes cuando estalló la violencia en 2010.

Este grupo usa sombrero vaquero y gafas que han hecho campaña bajo el lema de proteger a los pobladores de Villagrán, Hidalgo y Mainero ante la acción criminal de cárteles como el de Los Zetas.

Sin embargo, de acuerdo con expertos en temas de seguridad, el colectivo liderado por Octavio Leal Moncada, camina entre la delgada línea de la legalidad y el narcotráfico.

La Columna Armada General Pedro José Méndez defiende que es un grupo autodefensa que surgió para proteger a los pobladores de Tamaulipas.

Sin embargo, algunas voces los acusan de ser el "brazo armado" del grupo criminal el Cártel del Golfo. Octavio Leal Moncada, "El Tarzán", junto con Cesáreo Leal, son señalados por presuntos nexos con el narcotráfico, por lo que el pasado 10 de febrero un juez federal les giró una orden de aprehensión.

"GOBIERNO DE AMLO PIDE TRATO QUE NO DA"

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó en la reunión previa que sostuvo la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que el gobierno federal juega en este momento un doble discurso.

"Al inicio de la administración escuchamos muchas veces por parte del gobierno federal que no deberíamos politizar la seguridad, incluso de parte del doctor Durazo y muchos de nosotros coincidimos plenamente con ella... Sin distingos de partido ni mezquindades de largo plazo, pero el Gobierno federal pide un trato que no da: con una mano pide trato de Estado pero con otra da bofetadas de partido", dijo.

Lo que parecía ser una reunión tersa dejó de serlo, bajo el contexto de las declaraciones de Emilio Lozoya -ex director de Pemex- en el sentido de que los hoy gobernadores de Tamaulipas y Querétaro recibieron sobornos hace siete años para la aprobación de la Reforma Energética en las cámaras del Congreso.

Y aunque se advertía que precisamente por eso, hoy no habría "un choque de trenes" entre la Conago y el presidente, esto parece no será así en las próximas horas.

García Cabeza de Vaca anunció a Sánchez Cordero, al referirse a ella como secretaria: "le informó que me he apersonado al expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer de lo que se me está acusando; y estoy seguro que hará usted sus buenos oficios porque sé de su capacidad y del conocimiento del mismo, para que la Fiscalía responda afirmativamente de esta petición",

"Asistimos peligrosamente a la judicialización de la política y ello conlleva un gran riesgo para la vida democrática del país. En la arena electoral competencia directa; y en el gobierno cooperación para lograr los mejores resultados para los mexicanos, como lo hemos hecho hoy con una relación muy estrecha con el gabinete de seguridad", dijo el gobernador panista.

"Lo digo con toda claridad: no voy a permitir que se construyan denuncias en la FGR cuyos propósitos sean meramente electoral. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena (dijo en referencia a las declaraciones de Alejandro Rojas, quien le denuncio por probables vínculos delictivos). No voy a permitir que debilitan la legitimidad del estado de Tamaulipas para seguir enfrentando el crimen organizado", advirtió. Y ejemplificó que los logros de seguridad en la entidad, han sido reconocidos por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana. "¿Sí son conscientes de que cuando la autoridad es cuestionada en su legitimidad, las organizaciones criminales se aprovechan y ven una oportunidad para aterrorizar a la ciudadanía?", cuestionó.

"Hemos sido nosotros los que hemos logrado la captura de objetivos estratégicos para debilitar la estructura de la delincuencia", aseguró. "Y han sido con órdenes de aprehensión del estado no de la FGR sino de la fiscalía del estado de Tamaulipas", destacó.