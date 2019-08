Revela AMLO intento de espionaje en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló un intento de espionaje en Palacio Nacional, donde recientemente encontraron un cámara.

"Hace unos días, en una de las salas de la oficina, se encontró una cámara sofisticada, de esas pequeñitas, nos estaban grabando. En la sala, aquí en Palacio. En mi despacho no, pero en una de las salas donde hay reuniones. ¿Y qué logran con eso? Si lo que hablamos es completamente legal, transparente, no hay nada que puedan utilizar en contra nuestra", aseguró.

"Yo no lo veo delicado, porque el que nada debe nada teme. Hay veces que tenemos reuniones y se cuida que no se esté grabando, pero la verdad no nos debe importar, porque todo lo que decimos debe ser de dominio público. La vida pública tiene que ser cada vez más pública", afirmó.

Agregó que nunca han presentado denuncias por actos similares y que ahora tampoco lo harán.

"Para qué se mete uno en eso. Se quita y ya, adelante, son prácticas del antiguo régimen. Imagínense investigar de dónde viene eso. O sea, estoy haciendo ahora mi informe, no tengo tiempo como para ocuparme de eso. No, quítenla y para adelante. Vamos a seguir en este asunto", destacó.

SEGURIDAD PÚBLICA

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mostrar sus diferencias con el exmandatario Felipe Calderón en materia de seguridad, quien le aconsejó dejar de dar dinero a los jóvenes y destinarlo a los policías del país.

"Ahí hay una diferencia, yo no estoy de acuerdo con eso y eso nos hace completamente distintos (...) yo sí creo que se tiene que atender a los jóvenes que es fundamental y que el error de él y de los otros gobernantes fue darle la espalda a los jóvenes", dijo el tabasqueño en su conferencia mañanera.

Ya no se acepta esa mentalidad en el gobierno federal y dijo que "los seres humanos no son malos por naturaleza", por lo que prefiere atacar las causas de la violencia.

"Es increíble que luego de lo que sucedió, luego de que Calderón sin elementos declaró la guerra al narcotráfico, y todavía después de todo ese saldo funesto esté pensando en lo mismo, es increíble, pero no solo es Calderón, en abono a él, es toda una corriente de pensamiento", lanzó.





FUERZAS ARMADAS





El presidente López Obrador manifestó que las Fuerzas Armadas tienen una actitud ejemplar y actúan con respeto a los derechos humanos.

Antes agresiones que han sufrido soldados y marianos, comentó que pueden "demostrar de como los militares están actuando con muchísimo respeto a los derechos humanos, es una actitud ejemplar (...) si me preguntan después del pueblo de México, qué sector me ayuda más, diría sin duda las Fuerzas Armadas".





PIDE NO AFECTAR ZONAS ARQUEOLÓGICAS

El presidente López Obrador se pronunció en contra de que de maquinaria pesada entre a la zona arqueológica de El Tajín en Veracruz y llamó a castigar a quienes afecten zonas protegidas.

"Debe de castigarse a quienes afectan zonas arqueológicas", dijo.

Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), denunció hace algunos días que en la Zona Arqueológica de El Tajín ingresaron maquinaria pesada, así como el despalme de terreno y trabajos de barrenamiento dentro de la poligonal de protección, lo que dejó daños severos al patrimonio cultural.





ODEBRECHT





El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe averiguar si Odebrecht ha actuado con legalidad en México o si ha incurrido en corrupción, pues esa empresa brasileña tenía contratos con varios gobiernos del país y América Latina "hay que ver si lo que hicieron estuvo mal", indicó.

En su conferencia de prensa matutina, afirmó que era una empresa famosa en su momento, hubo contratos en Veracruz y Michoacán y otras partes, y que incluso hay documentos en los que se pedía desde Brasil que esta empresa participara en México o que funcionarios de esa nación vinieran.

"Estaba de moda esta empresa, pero hay que ver si lo que hicieron estuvo mal", dijo López Obrador al mencionar un caso en Veracruz donde esta compañía está relacionada, sin mbargo no existe alguna denuncia en su contra.

"No se ha ventilado nada aun cuando se acusó que Pemex (Petróleos Mexicanos) les entregó y les sigue entregando, por el contrato, materia prima a Odebrecht, entonces hay que ver eso", indicó el jefe del Ejecutivo.

Aseveró que esta empresa era tan famosa que incluso llegó a realizar su Consejo de Administración en la entonces Residencia Oficial de Los Pinos, en México.

