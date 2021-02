Revanchismo, intentar desaparición de poderes en Guanajuato: gobernador

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, dijo que el intento de desaparición de poderes que la fracción de Morena iba a solicitar ante el Senado de la República, es un acto de revanchismo político por parte de dicho partido.

“Es revanchismo político, no tiene ningún fundamento legal, pareciera que el partido Morena, eso es un tema de Morena, yo no quisiera involucrar al presidente (Andrés Manuel López Obrador) ni al Ejecutivo, es un tema de Morena que quiere arrebatar a Guanajuato lo que no pudo en las elecciones. Es un golpe bajo en términos políticos que no se vale”, criticó.

El gobernador también llamó a Morena a la cordura y les pidió que se pongan a trabajar.

“Están tomando muy a la ligera la facultad que tiene el Senado. Quiero hacer un llamado a la cordura, que de verdad se pongan a trabajar por Mexico, que de verdad hace mucha falta. Que nos dejen trabajar”, añadió.

“Si Morena cree que los guanajuatenses somos gente dejada es que no nos conoce”, remarcó a su llegada a la reunión del consejo directivo de Canacintra, donde también expondrá la Feria de Hannover que se celebrará en Guanajuato.

Cuestionado por la inseguridad en el estado como un posible motivo para pedir la desaparición de poderes, respondió que la violencia que está viviendo el país es en su mayoría por delitos del fuero federal.

Portación de arma de fuego, narcomenudeo, delincuencia organizada, robo de combustible, son delitos federales, los estados coadyuvamos con Federación

Afirmó que se trabaja de manera coordinada con el gobierno federal y que la Guardia Nacional ha ayudado y que se está golpeando a grupos de crimen organizado.

Pero también aprovechó para decir que Guanajuato es más que eso y presumió que se avecina la Feria de Hannover y el festival Cervantino.

“Como decía José Alfredo Jiménez, allá en Guanajuato se respeta al que gana y yo gané por más de un millón de votos. Es importante que se respete el mandato popular. Ojalá Morena entienda que esto le puede salir muy caro porque en Guanajuato nos gusta respetar el Estado de derecho y a eso estamos acostumbrados”, aseguró.

Agradeció el apoyo recibido por parte de académicos, cámaras empresariales e incluso partidos de oposición.

Al acto también acudió el representante en la Ciudad de México del gobierno de Guanajuato, Luis Felipe Bravo Mena, quien consideró que la solicitud de desaparición de poderes es una “clara maniobra política” y denostó que Morena “trate de lucrar políticamente”.

Pidió dejar de politizar el tema de la inseguridad.

“Es una vacilada, una aberración, el tema de la seguridad no puede seguir politizándose”.





MJP