Reuters reporta: AMLO podría considerar liberar a capo que mató a agente de EU

La agencia de noticias británica Reuters criticó este sábado que el presidente Andrés Manuel López Obrador considere como una opción liberar a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien asesinó a un agente estadounidense.

En el artículo, Reuters resalta que luego de que Félix Gallardo asesinara al agente encubierto de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, la DEA intensificó una investigación en su contra y los lazos entre México y Estados Unidos se dañaron.

LO DICHO POR AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió este viernes la puerta a incluir al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, quien lleva tres décadas encarcelado, en su decreto para liberar a presos con enfermedades y de edades avanzadas.

"Si se justifica, sí, desde luego que sí porque él por edad y por enfermedad podría salir. Pero hay que ver cómo se termina el decreto", expresó el mandatario a pregunta expresa de una periodista durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

Félix Gallardo, de 75 años y conocido como "El Jefe de Jefes", dio una entrevista desde la cárcel a la cadena estadounidense Telemundo en la que calificó a López Obrador como "un hombre de buena voluntad que está combatiendo la desigualdad social".

#EnLaMañanera | Esta mañana el presidente López Obrador señaló que no se opone a que Miguel Ángel Félix Gallardo, "El jefe de jefes", deje la cárcel siempre y cuando su proceso sea apegado a la ley. #yn https://t.co/2iCJPzOcXZ pic.twitter.com/zBcqij1yiG — La Silla Rota (@lasillarota) August 20, 2021

"Le agradezco mucho sus buenos deseos y también quiero que él comprenda mi situación", respondió el presidente.

López Obrador dijo que no quiere que "nadie esté en la cárcel" porque es "humanista", pero a la vez tiene que "hacer que se cumplan las leyes".

"En su caso, si se termina de revisar este asunto, que corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar algún tiempo en la cárcel y si ya tiene derecho a salir, no me opongo", relató.

Félix Gallardo, fundador del cártel de Guadalajara, fue condenado en 2017 a 37 años de prisión por el asesinato en 1985 del agente Enrique Camarena, de la agencia estadounidense antidrogas (DEA), aunque llevaba en prisión preventiva desde 1989.

fmma