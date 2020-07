Reunión AMLO-Trump no definirá elección en EU: diplomáticos y expertos

TMEC no nos rescatará de crisis: expertos; ven riesgos de reunión AMLO-Trump (Foto Especial)

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es positivo, pero no es suficiente para salvar al país de la crisis económica; y el encuentro de Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump no definirá las elecciones presidenciales estadounidenses.

Así lo dijeron Jorge Castañeda, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Gerónimo Gutiérrez, exembajador de México en Estados Unidos y exsubsecretario de la SRE; y Alejandro Chanona, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante su participación en la mesa de análisis El Heraldo y La Silla Rota.

Las palabras de los expertos se dieron luego de la entrada en vigor del T-MEC este primero de julio y la reunión entre Trump con motivo de este acuerdo para el próximo 8 y 9 de julio.

"Está haciéndole el caldo gordo a Trump", dice Castañeda para referirse al error que significa la visita de López Obrador a Washington.

"Es un error muy grave por parte de Andrés Manuel, porque es innecesaria la visita en este momento, si es indispensable por qué no se hizo en los últimos dos años, desde que López Obrador es presidente electo [..] Va a visitar a un presidente inmensamente impopular sobre todo para la comunidad hispana, afroamericana y los jóvenes", lamenta el excanciller.

"Cualquier funcionario mexicano que se le vea tratando de construir lo que sea con la administración de Trump va a pagar un costo político", señala el exembajador de México en Estados Unidos.

Gutiérrez precisa que la visita de López Obrador a México tiene dos costos políticos, el primero con el partido Demócrata, el segundo al interior en el país. Por ello, Gerónimo recomienda hacer todo lo posible para minimizarlo.

Sobre los desacuerdos que la visita de Andrés Manuel generará con los Demócratas, Castañeda recuerda que 12 congresistas de la bancada hispana en la Cámara baja de dicho partido ya pidieron la cancelación del encuentro.

"Si tus mejores aliados en Estados Unidos te dicen ´cancela la invitación´ ué más argumento necesitas para no ir?", pregunta el excanciller.

"La estrategia de Trump al recibir a López Obrador es que le traiga votos de la comunidad hispana", sostiene el académico de la UNAM.

Al respecto Castañeda asegura que el presidente mexicano no es un factor para la reelección de Trump.

"No creo que el presidente de México le traiga votos a un candidato norteamericano en un sentido o en otro, lo que sí creo es que Trump está haciendo un esfuerzo para verse presidencial", refiere el excanciller.

Gerónimo Gutiérrez insiste en que a ambos presidente les viene bien la visita y rechaza el concepto de que es un "error histórico".

"Tenemos a dos presidentes que mienten como respiran, todos los días mienten y no hay razón para suponer que después de esta visita no mientan cada uno apropósito de los resultados de la visita", explica Castañeda.

T-MEC positivo, pero insuficiente y "fantasioso"

"Pensar que con el T-MEC va a cambiar la situación económica en México en relación de lo que ha pasado en los últimos 25 años, se me hace una fantasia", sentenció Castañeda sobre los alcances del nuevo acuerdo.

Para Gutiérrez, el tratado es un buen resultado calificándolo como positivo para México, pero, dijo, no es suficiente.

El exembajador ve dos razones que hacen al tratado quedarse corto: primero, que no es un "shock" para las expectativas de los "grandes económicos", por lo que los niveles de inversión no se verán alterados; segundo, el T-MEC no cuenta con la misma disminución arancelaria que su antecesor, el TLCAN.

"De nada sirve un instrumento regional con buenas bondades en materia anticorrupción, comercio electrónico y demás beneficios de nuestra modernidad, si a nivel de régimen interno no construyes las bases de armonización y confianza que reclaman los grupos empresariales", menciona Chanona sobre el T-MEC.

En esa línea, Gerónimo Gutiérrez lo secunda: "Si no se hace el trabajo interno, como generar condiciones para la inversión e impulsar políticas en los social, no va a ser suficiente el T-MEC".

Jorge Castañeda, por su parte, ve en las exigencias que los Democrátas pusieron al presidente López Obrador como lo positivo en el acuerdo trilateral, principalmente en materia laboral, como democracia sindical, mejora en salarios, y temas de índole ambiental.

El exembajador presume un capítulo para que pequeñas y medianas empresas entren más a los beneficios del comercio, pues el TLCAN sólo fue aprovechado por grandes empresas internacionales.

"(El T-MEC) le pone una presión a México porque finalmente el tema de los salarios entró muy fuerte, porque en México son muy precarios y eso siempre será una desventaja para los trabajadores de Estados Unidos y Canadá", explica Chanona.

Para el excanciller, en contraste, lo negativo fue lo que no se incluyó: "(faltó) un capítulo anticorrupción más robusto, con sanciones comerciales ante prácticas corruptas, una serie de mecanismo para detectarlas; también la ausencia de un capítulo de Derechos Humanos y del término cambio climático en todo el tratado".

El exembajador destaca que el T-MEC da un mínimo de certidumbre que generará una constante en flujos comerciales sin aranceles y habrá reglas mínimas de protección de inversiones recíprocas. Además, señala Gutiérrez, ante la política nacionalista de Trump, que el tratado se haya consumado no es un mal resultado.