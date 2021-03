Retraso logístico del Insabi generará nuevo desabasto de medicinas

La distribución de la primera parte de los medicamentos que México compró para 2021 está atorada y hay riesgo de desabasto, alertó la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), al señalar que el Instituto de Salud para el Bienestar no ha contratado el servicio de operadores logísticos y aunque los laboratorios ya tienen listos los productos, no los pueden entregar porque no hay quien los reciba.

La AMIIF indicó que hay un "cuello de botella que debe resolverse a la brevedad" en la entrega de la primera parte de los medicamentos de patente, fuente única y prioritarios que adquirió el gobierno a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para este año, que son sólo el 20% de la adquisición total.

Aunque el Insabi no ha dado una postura oficial sobre el tema, la Asociación señaló que el problema se debe a que las autoridades no han generado los contratos ni emitido los lineamientos formales para los operadores logísticos, sobre recepción, resguardo y destino final de los fármacos.

Detalló que debido a la falta de claridad en el tema de los operadores logísticos, los laboratorios no han podido entregar los medicamentos y "preocupa que esta situación pueda repercutir en retrasos para que los insumos lleguen a las instituciones de salud y eso derive en una potencial interrupción de tratamientos para las y los pacientes".

La AMIIF planteó, como una alternativa, que sean los laboratorios adjudicados los que entreguen los medicamentos en los hospitales y unidades médicas, con el fin de avanzar en el abasto de los insumos, pero no ha recibido respuesta del Insabi.

Asimismo, recomendó a las autoridades que proporcione un Programa de Entregas semestral o anual, que muestre la demanda desagregada de medicamentos por institución, para que todos los miembros de la cadena de abasto puedan alinear su planeación y organizarse para realizar las entregas puntuales.

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 2021, CON TROPIEZOS Y RETRASOS

La compra consolidada para 2021 se ha visto envuelta en varios problemas que generan retraso en el abasto de medicamentos. Desde finales del año pasado los representantes de la industria farmacéutica alertaron que el proceso de adquisición ya estaba fuera de tiempo y que eso abría la puerta a un posible desabasto.

La Silla Rota publicó también un oficio emitido por el Insabi el pasado 26 de febrero, en el cual se indica a las instituciones del Sector Salud que deben hacer compras directas de las claves de medicamentos que no fueron adjudicados, para evitar desabasto.

Estas compras directas se tienen que hacer por lo menos hasta julio, cuando se prevé que comiencen las entregas de los insumos que se adquirieron a través de la UNOPS.

El tema de la operación logística y la distribución ha estado en vilo desde el inicio del sexenio, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió sacarlos de la compra consolidada al acusar que había una mafia y que 10 empresas fueron las más beneficiadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Aunque no quieran, el gobierno tiene que contratar empresas para distribuir los fármacos y material de curación, ya que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) todavía no está lista para realizar esta labor y según sus propias estimaciones, podrá empezar a hacerlo a partir del segundo semestre de 2022.