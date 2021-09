Retrasa Senado creación de más comisiones en diputados por falta de quórum

Para aprobar el dictamen se requiere la votación de la mitad de senadores más uno, lo que no se logró debido a que se registraron únicamente 63 votos. (Cuartoscuro / Ilustrativa)

El Senado de la República discutió y no aprobó ni rechazó la propuesta de la Cámara de Diputados de ampliar el número de comisiones de trabajo de 46 a 50, por falta de quórum.

La oposición a la aprobación de nuevas comisiones la encabezó Movimiento Ciudadano tanto por argumentos políticos como argumentos legislativos pues, acusaron, no se aprobó en comisiones el dictamen.

El partido Movimiento Ciudadano manifestó estar en contra de la propuesta y afirmó que no se cuentan con los dictámenes adecuadamente aprobados por comisiones además de que cuestionó que no van a ser cómplices del intento de ampliar el botín en la Cámara de Diputados.

"No sesionó la comisión de reglamento y prácticas parlamentarias ni sesionó la comisión de estudios legislativos segunda. Me puedo equivocar pero no hay evidencia de que hayan sesionado las comisiones.", afirmó el senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda.

Por esta razón, MC propuso una moción suspensiva para no aprobar el dictamen, sin embargo en votación económica, el pleno del Senado rechazó la moción y continuó con la discusión.

Al respecto, tanto la senadora panista, Minerva Hernández Ramos, como la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, afirmaron que la sesión de las comisiones unidas de reglamento y prácticas parlamentarias y estudios legislativos segunda, sesionaron y discutieron el dictamen enviado desde la Cámara de Diputados.

Además, Movimiento Ciudadano afirmó que es innecesario, de acuerdo con la política de austeridad republicana, la creación de nuevas comisiones sobre todo tratándose de algunas como la que revisará la Reforma Electoral puesto que las comisiones son permanentes y la comisión, por lo tanto, no será necesaria luego de la aprobación o no de la reforma.

El senador Dante Delgado, también emecista, además cuestionó que a pesar de que en su comparecencia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que el actual gobierno no tiene intención de eliminar instituciones, la aprobación de una comisión ex profeso para discutir la reforma electoral es el primer paso para la desaparición del Instituto Nacional Electoral.

Durante la votación del dictamen la bancada de Movimiento Ciudadano anunció que se retirarían de la sesión, afirmando que la sesión de por sí no contaba con el quórum para aprobar el dictamen y, además, tenían que tomar un avión rumbo a la toma de protesta del presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

Para aprobar el dictamen se requiere la votación de la mitad de senadores más uno, lo que no se logró debido a que se registraron únicamente 63 votos, de los cuales 56 fueron a favor, uno en contra y seis abstenciones.

La senadora Patricia Mercado llamó la atención sobre el hecho de que la secretaria, la senadora Celeste Sánchez, había afirmado que no había quórum y posteriormente a eso, Sánchez Cordero afirmó que quien declara o no la falta de quórum, es la propia Presidencia de la Mesa Directiva.

La siguiente sesión del Senado será el próximo martes 5 de octubre en modalidad presencial.

