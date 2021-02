“Retráctate, mangos”, se defiende Navarrete Prida en caso Duarte

El exsecretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, negó haber pedido retractarse al principal testigo de los desvíos de recursos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien dijo que fue presionado para cambiar su declaración en beneficio del exmandatario estatal, ahora detenido en Miami y con u proceso de extradición a México.

"Lo que está diciendo (Herrera) es lo que yo le dije, ´ve a PGR´. Pero ahora lo maneja como retráctate, retráctate mangos, no le dije eso, le dije 'di la verdad de lo que tú dices que te hicieron, y acógete a un beneficio de oportunidad, porque delito hay, eso no veo cómo se te pueda quitar'. Y él fue el que me buscó, honestamente ni sé quién era", declaró el exfuncionario al diario Reforma.

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua, reveló que Alfonso Navarrete Prida, extitular de la Segob con Enrique Peña Nieto, le pidió retractarse de sus acusaciones contra el exgobernador Duarte, y contra el exsecretario General Adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez por el supuesto desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a las campañas del tricolor, a cambio de un criterio de oportunidad para no ir a la cárcel.

Navarrete Prida confirmó a Reforma la cita en persona; sin embargo, aclaró que el exfuncionario estatal fue quien le pidió la reunión, pero porque quería denunciar presiones del gobierno de Chihuahua para declarar contra Duarte y Gutiérrez.

"Herrera me dijo que quería verme porque decía, a su juicio, que el gobierno de Chihuahua lo había obligado a decir una serie de cosas, y que ahora lo estaban investigando en PGR", explicó.

"Lo recibí, yo no lo busqué, pues yo qué, si no soy Ministerio Público. Cuando lo recibí y me platicó esto, me platicó su historia de cómo estaban las cosas, lo que yo le dije fue 've a la PGR y en todo caso di la verdad y aclara lo que estás diciendo, y busca acogerte a un beneficio, a un criterio de oportunidad, porque delito sí hay, sí desviaste recursos públicos, y eso es lo que yo te puedo sugerir que hagas'. Nada más. Yo supongo que esta declaración la está haciendo porque supongo que le beneficia procesalmente, la verdad no lo sé".