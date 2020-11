Retira INE discusión sobre licencia de diputados que buscan reelección

El pleno del Instituto Nacional Electoral pospuso el análisis y votación del acuerdo que discutiría hoy en la sesión que realizó. Aunque el tema estaba agendado en la orden del día, fue retirado desde el inicio de la misma con el argumento de poder celebrar otras reuniones virtuales con representantes de partidos políticos, quienes han manifestado su desacuerdo ante la posibilidad de que sus legisladores federales deban renunciar en marzo para contender por estos cargos, en caso de que los partidos políticos impulsen su reelección.

Fuentes cercanas al Instituto Nacional Electoral confirmaron a La Silla Rota que detrás de esta decisión, se encuentra la presión política que están ejerciendo los ocho institutos políticos representados en el Congreso pues no están de acuerdo en que sus legisladores deben renunciar a su cargo político para hacer campaña; por el contrario, pretenden que éstos puedan cumplir de marzo a junio ambas funciones, es decir ser candidatos a reelección y al mismo tiempo legisladores.

Ayer la presidenta de la Mesa Directiva de la cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, se pronunció en ese sentido e incluso ofreció al INE utilizar herramientas propias de ese órgano legislativo con el fin de abonar al monitoreo de medios y fiscalización de partidos y sus candidatos, específicamente sobre los diputados-candidatos a reelección.

El lunes, en una reunión virtual con el INE, Sauri les planteó su propuesta; sin embargo, el INE no definió ninguna postura al respecto y accedió a ampliar el diálogo con los partidos. En entrevista con La Silla Rota, Patricio Ballados, integrante de la comisión de prerrogativas y partidos políticos, afirmó que "ellos y sus representantes de legislativo todavía tienen dudas del tema, por eso el INE les dio un tiempo adicional para escuchar todos sus argumentos y tener la mayor información posible; y sobre eso tomar la mejor decisión". Precisó que en el período pasado la primera coalición se registró durante los primeros días de diciembre, por lo que se prevé que antes de esas fechas el instituto vote el tema en sesión.

"Los partidos consideran que no es necesario una separación del cargo una vez iniciada la campaña como propone el INE; argumentan que hay legislaciones locales que no lo precisan. Pero el INE considera que la Corte también ha señalado que es viable y constitucional exigir la separación del cargo, lo cual es deseable en términos de fiscalización para generar contiendas equitativas y no inequitativas entre los mismos legisladores que aspiran a la reelección" agregó Ballados. "De nueva cuenta, tocó al instituto subsanar lo que el Congreso no concreto por falta de consensos, lo que le impidieron aprobar legislación en materia de reelección federal Por eso el INE está haciendo algo que no tendría que hacer en principio, pero qué tiene que hacer para salvaguardar la equidad en el proceso".

PARTIDOS RECHAZAN TAMBIÉN NÚMERO DE CANDIDATURAS INDÍGENAS

En esta sesión el INE aprobó también los criterios a candidaturas para diputaciones por elección y representación proporcional que aplica a partidos y coaliciones. Entre estos, que los partidos deban cumplir con el principio de paridad de género; también propone integrar fórmulas mixtas, es decir un hombre y una mujer.

También sugirió incluir a personas en situación de vulnerabilidad por ejemplo jóvenes personas con discapacidad, afromexicanos, migrantes, comunidad LGBT y adultos mayores entre otros, pero el consejo no aprobó este punto.

En cuanto a candidaturas relacionadas con comunidades indígenas para que estos fuesen representados en órganos de estado, por el principio de mayoría relativa, se elevó el número de candidaturas indígenas de 13 a 21; en el caso de candidaturas a representación proporcional sugiere incluir al menos una, entre los 10 primeros lugares del listado por partido. También modificó el número de aspirantes indígenas por circunscripciones. Así ordenó registrar una candidatura indígena en cada una de las tres primeras circunscripciones; y dos en las circunscripciones 4 y 5 respectivamente.

La representante del PAN y el de Encuentro Social adelantaron que impugnarán el acuerdo ante el Tribunal Electoral. Encuentro Social considero un exceso el número de candidaturas indígenas; mientras que el PAN señaló que de nueva cuenta los consejeros electorales se extralimitan en sus funciones al intentar legislar sin tener facultades para hacerlo, además de hacerlo de manera extemporánea. "Con el aumento en el número de candidaturas pretenden hacer de nueva cuenta un Consejo de Indias", acusó Mariana de Lachica. Tres consejeros en diversos momentos escucharon su discurso y consideraron delicado el tono y la forma en el que de Lachica pretendió abordar el tema.

LOS MONTOS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Por unanimidad se aprobó que en general serán 5.2 mil mdp además de financiamiento de franquicia postal y telegráfica, que pese a su obsolescencia de ésta última, todavía se aplica. Así, por gastos de campaña Morena recibirá 490 mdp, PAN 269 mdp, PRI 254 mdp, PRD 124 mdp, Verde 118 mdp, Movimiento Ciudadano 124 mdp, PT 108 mdp y 31.5 mdp para repartir en los tres partidos con nuevo registro.

El consejero Ciro Murayama señaló que en comparación con las elecciones de Estados Unidos, las campañas en México son más baratas que en años anteriores. "En EU se gastaron más de 6.3 mil mdd, eso quiere decir más de 128 mil mdp. Aquí estamos hablando de mil 575 mdp".

PROPONE INE USO DE APP PARA FRENAR USO DE PERSONAS FALLECIDAS

El Instituto Nacional Electoral se pronunció contra el uso, por parte de partidos políticos, de ciudadanos fallecidos cuyos nombres y firmas son utilizados como parte de las firmas que solicitan una consulta popular. Este hecho quedó en evidencia tras el trabajo del Registro Federal Electoral que cotejó la validez de las firmas que presentó en su solicitud la morenista Yeidckol Polevnsky así como dos ciudadanos más para pedir solicitud de juicio político contra ex funcionarios públicos.

Los consejeros señalaron que este tipo de prácticas daña la figura de consulta popular y repercute en términos de presupuesto en gasto de dinero y recursos humanos para verificar y validar cada una de estas firmas. Propuso entonces que el Congreso permita el uso de la aplicación que desarrolló el instituto a fin de apoyarse en la tecnología para la captura de los datos lo que permitiría agilizar la validación de estos en lugar de hacerlo de forma manual.

Lorenzo Córdova consejero presidente afirmó que dado el recorte presupuestal que recibieron por el congreso, está medida ayudaría a ahorrar recursos. "Vale la pena repensar estos mecanismos para que la tecnología pueda ser utilizada", dijo. El RFE detectó cinco tipos de firmas fraudulentas: ciudadanos fallecidos en 1999, con credencial no vigente, suspendidos de sus derechos políticos, registros duplicados o datos personales irregulares.

El consejero Ciro Murayama recalcó que el hecho no es nuevo y que en diversos años los partidos políticos han recurrido a este. En el caso de la consulta solicitada por Polevnski se detectaron ciudadanos difuntos; mientras que en el caso de la consulta para enjuiciar a los expresidentes ascendió a un promedio de cinco mil.

"Encontramos cosas extraordinarias", enumeró, "hay difuntos viejos algunos de 1999 y alguien utiliza su nombre para plasmarlos en un formato y eso debe señalarse como una práctica abominable de la democracia, suplantar personas, también se suplanta personas sin credencial vigente o que no gozan de derechos políticos... Los primeros que deberían condenar estos son los ciudadanos que convocan a consulta... parte del descrédito de la política se alimenta de esto y falsear nombres es una práctica corrupta porque afecta la bien intencionada solicitud de consulta popular".

También precisó que, en la consulta del próximo año, se encontró que uno de cada cinco apoyos fue utilizando nombres de personas que no respaldaron dicha consulta.

Lo grave es que estos hallazgos no tienen consecuencia alguna... Si restamos el 20% de estas firmas válidas no alcanzaría esta consulta, reconozcamos que la ley ha permitido práctica que ya se habían detectado desde 2015, la conducta es reiterada y es tiempo de perfeccionar los mecanismos para recabar los apoyos a efecto de evitar que las consultas hechas de buena fe se contaminan por apoyos fraudulentos

Murayama respaldó la propuesta para que el congreso permita que en el futuro las firmas se recaben mediante la app del instituto "de la misma manera en que se recaban las firmas para candidaturas independientes; porque los nuevos partidos recabaron el apoyo de sus nuevos militantes a través de una aplicación".

Por último, cuestionó que el congreso impulse este tipo de ejercicios y derechos ciudadanos a la par que restringe los recursos económicos para llevarla a cabo. En general os representantes de los partidos políticos avalaron la propuesta.

(MJP)