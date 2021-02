Reta Muñoz Ledo a Anaya a probar dichos en su regreso a la política

Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena y aspirante a la presidencia nacional de ese partido, criticó el regreso de Ricardo Anaya a la vida política nacional y calificó de errores y falsedades del excandidato panista a la Presidencia de la República por lo que le recomendó no traicionar los principios democráticos del PAN y dedicarse a hacer dinero de otra manera.

“Te cree uno pero al rato te quitas la máscara, estás hueco de ideas y de principios”, fustigó Muñoz Ledo al panista.

En un video posteado en Twitter, el legislador criticó a Anaya: “Tus frases huecas ‘yo no vengo a criticar, vengo a proponer’, tú no hiciste ninguna propuesta, que hay un desastre en economía, pruébalo, no propones nada son puros cuestionamientos”.

Indicó que lo que le gusta a Anaya es el dinero, el poder para hacer dinero quieres ir a la cabeza para hacer negocios, la FGR ahora es independiente y serás juzgado, cuídate dedícate a lo tuyo, haz dinero de otro modo…” advirtió.

Respuesta a los ataques de Ricardo Anaya. pic.twitter.com/VnDQaQmRx1 — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) September 22, 2020

QUÉ DIJO ANAYA



El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, anunció este lunes su regreso oficial a la vida pública de México, de la que prácticamente desapareció tras perder las elecciones de 2018. El queretano volvió en un video en el que se lanza en contra de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"He decidido regresar de lleno a la vida pública con un claro propósito: quiero ayudar a construir un mejor futuro para México", informó Anaya Cortés, al tiempo que calificó como desastroso al gobierno de López Obrador en materia económica, de seguridad, combate a la corrupción, manejo de la pandemia y política energética.

En la grabación subida a sus redes sociales, Anaya manifestó que tiene la intención de ayudar a construir un mejor futuro para México; "más que oponer, el reto es proponer", aseguró.