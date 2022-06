Reta AMLO a Muñoz Ledo y Labastida a presentar pruebas de narco-gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó los señalamientos de que su gobierno tiene vínculos con el narcotráfico, realizados por el excandidato presidencial Francisco Labastida y Porfirio Muñoz Ledo; también criticó a la periodista Carmen Aristegui por dar voz a este tema.

El mandatario mexicano retó a Muñoz Ledo y Labastida a presentar pruebas de la relación narco-gobierno.

"Es falso, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso puedo enfrentar a la mafia, a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco", lanzó López Obrador en conferencia mañanera.

Reclamó a Muñoz Ledo y a Carmen Aristegui por hacer esos señalamientos, a pesar de que lo conocen.

@lopezobrador_ dice

que sus adversarios quieren confundir "de que nosotros, yo tengo vinculación con el narcotráfico, o con grupos de narcotraficantes; es realmente muy corriente, muy vulgar, todo esto"

En el caso de Labastida, reprochó que no tiene la autoridad moral para acusarlo de tener vínculos con el crimen.

Sobre los dichos de Muñoz Ledo y Labastida, López Obrador comentó que quizá sea un "asunto de nostalgia y, con todo respeto, de la edad". Debido a lo anterior, reiteró que terminará su carrera política al terminar el sexenio ya que lo peor que puede pasar en política es que uno haga el ridículo.





LAS ACUSACIONES DE MUÑOZ LEDO Y LABASTIDA





El exdiputado federal y exlíder del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que actualmente hay una manifiesta alianza entre el crimen organizado y el gobierno federal.

"Afrontamos en 2024 el fin de un periodo sexenal de gobierno y las cartas no están definidas, el presidente López Obrador tiene este arreglo (con el narco) y lo justifica", alertó Muñoz Ledo.

Al participar como invitado especial en la sesión en México de la de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), que preside el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el exdiputado de Morena dijo: "yo he hecho un llamado al presidente de la República con el siguiente argumento pragmático: el Presidente va a terminar su periodo de gobierno y la pista ya se le está acabando".

"Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder. Porque además de tener la autoridad y los recursos del gobierno federal, éstos se suman a los del narcotráfico y entonces no hay nada que se le pueda oponer", afirmó.

Francisco Labastida, excandidato presidencial del PRI, señaló que ve "indicios" de protección al Cártel de Sinaloa en el actual gobierno, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha visitado cuatro veces Badiraguato en su sexenio, a pesar de que tiene solo cinco mil habitantes y es el corazón de dicha organización criminal.

"Indicios, como dicen los abogados no pruebas concluyentes", lanzó Labastida en entrevista en Aristegui Noticias.

Este mismo jueves, en conferencia mañanera, el mandatario mexicano volvió a defender a la madre del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, así como el saludó que le dio de mano al arrancar la pandemia de covid en 2020.

Al ser cuestionado por un periodista si era lo mismo que saludar a un expresidente, López Obrador comentó: "no tiene nada de malo saludarla, es una señora de la tercera edad y merece todo el respeto".

"Un familiar de un delincuente, mientras no esté enjuiciada y sea una señora mayor, una madre, entonces merece todo mi respeto (...) Imaginen cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o que ya está en la cárcel. Y no exagero, debo ser uno de los más fotografiados, no es para presumir, a donde quiera que voy me toman fotos", apuntó.

El presidente comentó que en el caso de los expresidentes no los saludaría por cuestiones políticas, pero no por odio pues reitero que son sus adversarios y no sus enemigos.

"Si me encontrara a Salinas a lo mejor lo saludaría o quizá no lo haría por cuestiones políticas. Porque me afectaría, pero en lo personal es otra cosa", dijo el Jefe del Ejecutivo.

El viernes pasado una camioneta de la prensa que sigue las actividades del presidente fue detenida por una decena de hombres armados vestidos con uniformes tácticos y fuertemente armados en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

El retén conformado por dos camionetas se puede observar a un encargado del punto de revisión que dio un vistazo a la camioneta, preguntó si alguien estaba armado y si las cámaras estaban apagadas y después dejó partir al vehículo, pero con la petición de llevar a un anciano a su comunidad dos horas más adelante.

El presidente López Obrador minimizó el incidente que sufrieron los periodistas que seguían su gira en Sinaloa.

Dijo que afortunadamente no hubo ningún problema tras el incidente que vivieron los reporteros que lo acompañan en su gira de trabajo. "No pasa nada, no pasó nada afortunadamente", lanzó.





¿QUIÉN ES FRANCISCO LABASTIDA OCHOA?





Francisco Labastida Ochoa fue el primer candidato presidencial del PRI en perder la elección, lo cual ocurrió en el año 2000 y dio pie a la alternancia en el poder. Su derrota se concretó ante el aspirante del PAN, Vicente Fox.

Labastida dio inicio a su carrera política en el lejano año de 1964 cuando se volvió miembro activo del PRI, partido que lo impulsó a diversos cargos entre los que destaca haber sido senador, gobernador de Sinaloa, embajador en Portugal e integrante del gabinete del expresidente Ernesto Zedillo.

Entre los principales escándalos del graduado de la UNAM en la Licenciatura de Economía se encuentra el Pemexgate, que suponía un desvío de recursos de la petrolera para apoyar la campaña presidencial del sinaloense.

Su último cargo en el poder fue como senador de la República entre 2006 y 2012.





"PRI AYUDÓ A AMLO A GANAR EN 2018"





Francisco Labastida afirmó en entrevista con Carmen Aristegui que el PRI ayudó a que López Obrador obtuviera más votos en la elección presidencial de 2018.

El político aseguró que el tricolor operó contra el segundo lugar en las elecciones presidenciales, el panista Ricardo Anaya, lo que aumentó los números de AMLO.

"Si el que va de candidato del PRI ataca al segundo lugar en lugar de atacar al primero, si le sacan un supuesto delito y lo atacan por ello", comentó.

Labastida consideró que el actual gobierno "está correspondiendo los servicios que le prestaron", luego de ser cuestionado sobre un pacto PRI-Morena para no indagar malos manejos en sexenio de Enrique Peña Nieto.





¿Y QUÉ DIJO DE ALITO?





Francisco Labastida afirmó que Alejandro Moreno, conocido como Alito y actual presidente nacional del tricolor, "es el sepulturero del PRI", al opinar sobre la filtración de audios del campechano.

"Todos los indicios sobre él mostraban que íbamos a tener los resultados que ahorita estamos viendo", apuntó.

"Me parece que en lugar de evolucionar, el PRI está retrocediendo", agregó.

"El señor no tiene estatura moral para sacar al PRI del problema que trae", indicó al recordar que cuando Alito era apenas un regidor llegó a una reunión del partido en un auto de lujo rodeado por cuatro guardaespaldas. Sus compañeros del tricolor le contaron que había amasado una fortuna negociando contratos de Pemex, narró.

Sobre las llamadas filtradas de Alito, apuntó que estas son resultado de labores de espionaje que involucran al presidente de Morena, Mario Delgado, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, bajo órdenes del presidente López Obrador.

Al expresidente Felipe Calderón lo consideró como "un hombre de buena fe, pero mecha corta". Sobre el caso García Luna, comentó que los presidentes son los hombres con más información, pero no los mejor informados.





RESPONDE ALITO

El líder del PRI, Alejandro Moreno, le pidió a Francisco Labastida revelar los datos y fuentes que le llevan a decir que hubo un pacto en 2018 entre Enrique Peña Nieto y López Obrador que le permitía al campechano llegar a la dirigencia del tricolor.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Labastida dijo que el propio "Alito" ha comentado que tenía el beneplácito de los presidentes en funciones y entrante (EPN y AMLO) para ocupar el puesto, a cambio de estar a las órdenes del nuevo gobierno.

Alito le contó a mucha gente (...)que existía un acuerdo con Peña y con López para llegar a la presidencia... por alguna razón se reveló porque yo creo que la opinión pública estaba totalmente en contra y al final de cuentas la sociedad civil afortunadamente tiene cada vez un mayor peso.

Este jueves, al ser cuestionado sobre la revelación, Alejandro Moreno dijo que respeta a Labastida, "es un hombre mayor" y sostuvo que en 2000 le ayudaron en su campaña presidencial.

(Luis Ramos)