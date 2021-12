Resuelve Tribunal Electoral a favor de consejera trans de Aguascalientes

La exconsejera distrital no cedió a la presión y continuó con el proceso de denuncia. (Cuartoscuro)

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes y el coordinador de la presidencia del Instituto discriminaron en razón de género a una exconsejera distrital del estado por su reivindicación como trans al llamarla constantemente por el nombre masculino que le fue asignado al nacer.

Ella decidió presentar una denuncia en contra de los funcionarios públicos por discriminación en razón de género y la respuesta de ellos fue buscarla para disuadirla de denunciar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La exconsejera distrital no cedió a la presión y continuó con el proceso de denuncia que llegó hasta la Sala Especializada del TEPJF que hoy resolvió a su favor y en contra no sólo del consejero presidente y del coordinador de la presidencia sino en contra de todo el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes por no garantizar los derechos de la comunidad LGBT+.

Además, los y la magistrada también resolvieron a favor de una secretaria técnica del Consejo Distrital de Aguascalientes que denunció violencia política de género.

"Este es un ejemplo claro en donde tejer redes con independencia de las identidades es claro: aquí tenemos a dos mujeres que en respeto a las diferencias alzaron la voz y eso es una valentía que debe ponerse en evidencia", recalcó la magistrada Gabriela Villafuerte.

Por su parte, el magistrado Luis Espíndola, quien presentó el caso ante el pleno de la Sala, agradeció el voto favorable de sus pares y afirmó que es necesario continuar la lucha en contra de la discriminación a la diversidad sexual.

"También se abre una oportunidad para la reflexión, porque, aunque nuestra legislación en materia de violencia política en razón de género pueda considerarse de las más avanzadas en América Latina, lo cierto es que las acciones tendientes a violentar a quien es diferente siguen arraigadas en el pensamiento colectivo y es necesario hacer un esfuerzo por desterrarlas, porque la diferencia siempre debe sumar, jamás restar. Por último, quisiera destacar que en esta sentencia también se hace un reconocimiento de la violencia política contra las mujeres cometida en una situación de asimetría de poder", afirmó el magistrado.

De acuerdo con la sentencia, se informará al INE y al Órgano Interno de Control del Instituto local de Aguascalientes para que tomen las medidas necesarias además de que la Sala Especializada determinó que debe haber reparación del daño y garantía de no repetición.

La magistrada Villafuerte, durante sus participaciones, afirmó que una medida de reparación podría ser una disculpa pública ofrecida por los funcionarios del instituto electoral además de la realización de cursos de sensibilización y de no discriminación hacia la comunidad LGBT+.

También, los magistrados rechazaron que los funcionarios públicos denunciados hayan intentado disuadir a la exconsejera de denunciar.

