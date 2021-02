Restaurante ahora reparte despensas ante emergencia sanitaria

Las comadres, consideradas pilar de apoyo y solidaridad en diversas situaciones, no son la excepción frente al coronavirus. Por eso el negocio “Pancita Las Comadres” coadyuva en esta emergencia sanitaria con la distribución de despensas para gente vulnerable que Rodrigo Rojas, tatuador y artista independiente, realiza desde hace casi un mes.

Esta historia, publicada el 8 de abril, narró cómo Rodrigo cambió tinta por comida para apoyar a personas vulnerables que no deben ni pueden salir de sus casas. Por lo que hizo de su trabajo el medio para alcanzar un fin y convocó en redes sociales a aquellos clientes interesados en hacerse un tatuaje con él, a cambio de una despensa que llegaría a la mesa de una familia vulnerable.

Ahí es donde “Pancita Las Comadres” entra en acción. “Somos un restaurante de comida mexicana en donde nuestro fuerte es la pancita, antojitos mexicanos. La pandemia afectó nuestras ventas y se tuvo que descansar a prácticamente la mitad del personal, estuvimos batallando en sostener lo más que se pueda”, relata Estefany Hernández, una de las “comadres”.

Pero con nuestros proveedores de frutas y verduras, al dueño se le ocurrió comenzar a vender los productos más básicos porque no es lo mismo vender una pancita pues la gente ahora va a cuidar más su dinero, que si les acercamos a su casa productos de primera necesidad

Conservando a sus mismos proveedores comenzaron la difusión en redes sociales. “Rodrigo nos contactó y nos planteó el problema que tenía para encontrar un lugar que no tuviera costo de envío ni costo mínimo de compra para una despensa, además de poder llevarla a donde se necesitara. Nos explicó su proyecto y empezamos a trabajar; cuando él consigue al cliente me contacta a mí, nos transfiere el pago de la despensa, la surtimos lo más completa posible, nos envía la dirección de entrega y listo. Yo no lo conozco, nunca lo he visto, pero hemos trabajado bien”.

Verduras, frutas, aceite, sazonador, sal, aceite, sopas, arroz, frijol. Alimentos que más que saciar el hambre, extraen el agradecimiento de familias completas de lo cual la red Facebook es testigo. “Los niños están felices con las naranjas y los plátanos, me conmueve ver que aún existen personas nobles y de buen corazón, mil gracias”, posteó una de las beneficiadas.

“Buen día, ya me llegó la ayuda, muchas gracias es mucha ayuda para uno, mira te envío las fotos”, escribió otra.

“Cuando nos es posible y con autorización del dueño, entregamos algunos productos de más como fruta o verdura porque también queremos colaborar” refiere Estefany. “Apoyamos también con el envío gratuito dentro de la zona norte de la CDMX, para nuestros clientes y para Rodrigo. La cocina del restaurante sigue abierta pero solo con servicio a domicilio y para llevar, solo en los días que nos autorizó el gobierno trabajar”.

Este tatuador cuenta que cuando contactó con “Las Comadres” resolvió la mayor parte del problema tras concretar que la entrega de la despensa se realice inmediatamente. “Fue fácil adaptarnos a la forma de trabajo porque ellos entregan la despensa el mismo día. El costo de cada una es de aproximadamente 600 pesos lo que incluye una pequeña propina para el repartidor que entrega el envío porque ellos también requieren apoyo”.

“Las Comadres” no lleva la contabilidad de cuántas despensas han logrado llevar a personas vulnerables en estos días. “También hay personas que no llaman y dicen ¿Sabes qué? No puedo salir, soy diabético, o hipertenso, o tengo un adulto mayor, ¿me puedes conseguir comida para mi perro? Con vecinos y negocios aledaños vemos esa necesidad de ayuda porque, literal, la gente lo requiere. Para nosotros es un gusto apoyarlos porque comprendemos el miedo, la preocupación, que la gente necesita resguardarse y para nosotros eso es satisfactorio”.

Hemos visto el trabajo de Rodrigo en Facebook y estoy feliz de trabajar con él porque es una causa noble. Y cuando vemos las publicaciones de la gente mostrando su despensa, doy gracias a la oportunidad que nos brindó de poder ayudar aunque sea con un poquito, porque luego luego se ve el agradecimiento de las personas

El tatuador quiere que, en plena fase tres de contingencia, su proyecto haga eco en nuevas personas.

Hay días que me pega cuando la gente no me contacta para hacer el intercambio de tatuaje por despensa; te entristece y empiezo a publicar más para ver si la gente se anima. Confío que así sea: las Comadres se han movido muy bien y hemos hecho muy buena mancuerna

(María José Pardo)