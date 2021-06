Responden a The Economist tras llamar "falso mesías" a AMLO (Foto Especial)

A una semana de que The Economist publicara un artículo y le dedicara una portada al presidente Andrés Manuel López Obrador llamándolo el "falso mesías mexicano", la revista inglesa compartió una carta que recibió desde México criticando la publicación contra el tabasqueño.

El texto, publicado por The Economist en su sección de Cartas al Editor, critica al semanario inglés por los dichos contra López Obrador.

"Su mensaje es sorprendente, no por la posición ideológica de The Economist, sino por la virulencia de su escritura y la fragilidad de su razonamiento. Parece creer que la mayoría de los mexicanos, especialmente los más pobres, están equivocados y respaldan a la persona equivocada", comienza la carta.

La misiva señala que cuando López Obrador ganó la presidencia muchos avizoran devaluaciones, hiperinflación, endeudamiento y un choque directo con Estados Unidos, pero nada de eso pasó.

"La administración del presidente López Obrador ha cumplido su promesa de priorizar el gasto en nuestros ciudadanos más pobres. Al mismo tiempo, ha mantenido la disciplina fiscal y unas finanzas públicas saneadas. Por ejemplo, ha logrado incrementos históricos en el salario mínimo, manteniendo a raya la inflación y la moneda estable", se lee en la carta.

La carta enviada a The Economist acusa al artículo publicado la semana pasada contra el presidente mexicano como un fracaso de las élites para entender el proyecto de López Obrador.

"Pintan un panorama desolador de México, perdiendo de vista que, aunque la economía mexicana sufrió los estragos de la pandemia, crecerá alrededor de un 6% este año, sin haber acumulado deudas, con finanzas saneadas y niveles significativos de inversión externa", menciona la carta.

También defiende la respuesta del gobierno de López Obrador ante la pandemia de covid-19 diciendo que se logró duplicar la capacidad hospitalaria y garantizar el acceso a la vacuna.

La carta señala como la afirmación más absurda la sugerencia de que el presidente sea un peligro para la democracia mexicana, siendo un luchador democrático de décadas y califica sus conferencias mañaneras como un acto de rendición de cuentas y diálogo con la prensa.

"Ahora hay plena libertad de prensa y de pensamiento en México. El presidente López Obrador rinde cuentas a la ciudadanía y dialoga con la prensa, que se siente libre de criticarlo a un nivel incomparable con sus antecesores".

Al final de la carta se cuestiona a The Economist sino es momento de preguntarse si la elite es la que está equivocada y no la gente que votó por López Obrador: "¿No es hora de preguntarse si es la élite —enfadada y exasperada con el presidente López Obrador— y no la gente la que está equivocada?".

EL FALSO MESÍAS

El pasado 27 de mayo, The Economist le dedicó la portada de su edición semanal al presidente López Obrador calificándolo como un "Falso Mesías" y un peligro para la democracia en México.

El semanario inglés incluso aseguró que los votantes mexicanos tienen la oportunidad de frenar a López Obrador en las próximas elecciones votando contra Morena, el partido del presidente.

"Dado el riesgo, los votantes del 6 de junio deberían apoyar el partido de la oposición que esté mejor situado para ganar, dondequiera que vivan. Los partidos de la oposición deben trabajar juntos para frenar al presidente", publicó The Economist.

También señaló que López Obrador ya no escucha a su gente cercana y que la palabra que más repite durante sus reuniones de gabinete es "cállate".

"López Obrador es conocido por no escuchar los consejos. Su eslogan en las reuniones del gabinete es ´¡Cállate!´", aseguró The Economist.

Al respecto, López Obrador dijo al día siguiente de su publicación que la portada de la revista era "majadera", "muy grosera" y "mentirosa".

El presidente criticó que anteriormente las revistas o periódicos del extranjero "se dedicaron a aplaudir políticas neoliberales", además las acusó de estar a favor de las privatizaciones y de guardar silencio ante la corrupción.

También calificó como "falta de ética" el llamado de la revista a que los mexicanos no voten por su partido y cuestionó la supuesta injerencia del medio británico.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard publicó una carta en su cuenta de Twitter dirigida a The Economist donde llamó absurda la publicación del semanario inglés.

Les comparto carta enviada a The Economist con motivo de los artículos y portada publicados el día de hoy : https://t.co/Inw59wbqHJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2021

En la carta como respuesta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Ebrard Casaubón advirtió que la opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa.

"Detrás de estos pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean", escribió Ebrard.

"Quizás es tiempo para que, parafraseando un artículo de su revista de hace algunos años, las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo".





