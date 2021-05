Responde Ebrard a The Economist: sorprende virulencia y fragilidad argumentativa

"¡Cállate!", la palabra que más le repite AMLO a su gabinete: The Economist (Foto Especial)

El canciller Marcelo Ebrard criticó el contenido del artículo de la revista The Economist –en la que retrató al presidente Andrés Manuel López Obrador como un "falso mesías" y en donde también estacó que la palabra "¡cállate!" es de las más empleadas a sus colaboradores cercanos– y advirtió que el editor internacional no fue sensible con los argumentos que le dio previo a la publicación y calificó de absurda la tesis de que el mandatario ha minado la democracia mexicana.

"¿Acaso no será tiempo de cuestionarse que son las élites enojadas y exasperadas con el presidente López Obrador y no la mayoría que se siente representada y defendida las que estén equivocadas?", reviró en funcionario en su respuesta al semanario.

En la carta como respuesta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Ebrard Casaubón advirtió que la opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa.

"Detrás de estos pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean", escribió.

"Hace poco se predijo que López Obrador difícilmente alcanzaría el poder y que, en caso de que el electorado mexicano lo eligiera, conduciría al país a un inexorable fracaso económico, caracterizado por devaluación, hiperinflación, endeudamiento y a un choque directo con Estados Unidos.

"Nada de ello ha ocurrido. Por el contrario, el gobierno del presidente López Obrador ha cumplido con su promesa de priorizar y reenfocar el gasto hacia los más pobres, como él siempre lo prometió. Al mismo tiempo, ha mantenido la disciplina fiscal y unas finanzas públicas sanas. Logró, por ejemplo, incrementos históricos al salario mínimo, al tiempo de mantener a raya la inflación y sostener la estabilidad de la moneda. En el ámbito bilateral, ha logrado construir en poco tiempo una relación de respeto y colaboración con la administración del presidente Joseph R. Biden. La falla de las élites en entender a López Obrador hoy parece repetirse en sus páginas, indicó Ebrard a The Economist.

Recordó que se viven tiempos turbulentos y mucho que hacer para derrotar a la pandemia, lograr el despegue definitivo de la economía y cumplir con la promesa de cerrar "la grosera brecha social, pero la valoración de los mexicanos es que vamos por buen camino y que lo estamos logrando... Quizás es tiempo para que, parafraseando un artículo de su revista de hace algunos años, las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo", concluyó.

"¡CÁLLATE!", LA PALABRA QUE MÁS LE REPITE AMLO A SU GABINETE: THE ECONOMIST

"¡Cállate!" es la palabra que más utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus reuniones de gabinete, así lo aseguró el semanario londinense The Economist en su más reciente edición, en la cual incluso le dedicó la portada al mandatario mexicano.

El semanario con sede en Londres, Inglaterra, acusó a López Obrador de ya no escuchar a su gente cercana.

Incluso, sostuvo que en sus reuniones con el gabinete la palabra que constantemente repite es "¡Cállate!".

"López Obrador es conocido por no escuchar los consejos. Su eslogan en las reuniones del gabinete es ´¡Cállate!´.", aseguró The Economist.

MÉXICO TIENE LA OPORTUNIDAD DE PARAR A AMLO

La revista asegura que los votantes mexicanos tienen la oportunidad de frenar a López Obrador en las próximas elecciones votando contra Morena, el partido del presidente.

"Los votantes tienen la oportunidad de frenar a su presidente rechazando a su partido, Morena. No está claro que lo harán", señaló The Economist.

La revista recordó que en las elecciones se defina el Congreso y 15 de las 32 gubernaturas del país están en juego, así como la mayoría de los Congresos estatales y miles de puestos locales.

"Dado el riesgo, los votantes del 6 de junio deberían apoyar el partido de la oposición que esté mejor situado para ganar, dondequiera que vivan. Los partidos de la oposición deben trabajar juntos para frenar al presidente", publicó The Economist.

El semanario londinense reconoció que la mayoría de los mexicanos aprueban la gestión de López Obrador, sin embargo, dice, gran parte del país "está insatisfecho con la forma en que se maneja" México.

The Economist también destacó que los partidos de oposición no han podido ofrecer una alternativa coherente al presidente mexicano.

FALSO MESÍAS Y UN PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA

The Economist calificó a López Obrador como un falso mesías y un peligro para la democracia en México.

La revista dijo que el presidente tiene algo llamado "necrofilia ideológica", es decir, amor por ideas que se han comprobado no funcionan.

"Tiene buenos recuerdos de la década de 1970, cuando un monopolio petrolero propiedad del gobierno difundió prosperidad en su estado natal y está intentando recrear algo similar", aseguró The Economist.

Para llegar a esto, explicó el semanario londinense, está prohibiendo la inversión privada en materia energética y obligando a comprar energía al Estado, sin importar que sean caras y sucias.

The Economist también criticó la diversificación de actividades que el presidente mexicano le ha dado a las Fuerzas Armadas más allá de la seguridad pública, lo cual ya es una crítica por sí misma: "Alista al Ejército para construir su ferrocarril (el Tren Maya), administrar puertos y combatir el crimen".

Acusó que el programa "Sembrando Vida" está animando a agricultores a talar árboles para recibir dinero del gobierno al sembrarlos de nuevo. También que su política de seguridad "abrazos, no balazos" no ha logrado reducir la tasa de asesinatos. Y pese a su discurso anticorrupción, los mexicanos siguen siendo víctimas de sobornos de los funcionarios.

The Economist también criticó la lenta respuesta de su administración ante la pandemia de covid-19 y los pocos recursos que destinó a sus efectos económicos. Señaló que México tiene 477 mil muertes en exceso por la pandemia, una de las peores en el mundo; y por el virus la economía cayó un 8.5%.

La revista aseguró que las empresas extranjeras ven en México una opción para expandirse fuera de China, sin embargo, los empresarios lo hacen de forma cautelosa porque -dice- temen a la incertidumbre que puede generar los "caprichos presidenciales".

The Economist enlistó las críticas que López Obrador ha realizado a órganos autónomos como el Banco de México (Banxico) -el más reciente- de quien dijo colocará como gobernador a alguien que sepa de "economía moral".

También recordó su larga lista de golpes al Instituto Nacional Electoral, así como la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que -dice- busca crear un precedente para sí mismo.

"Las instituciones de México son fuertes, pero pueden ceder", advierte The Economist.





