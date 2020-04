Responde CCE a AMLO: no tenemos autoridad para cobrar impuestos

"Sí recibí la carta que me envió el presidente López Obrador con los 15 supuestos deudores, pero yo no tengo atribuciones para cobrar impuestos, en ese sentido contesté de manera privada al presidente", aseguró Salazar Lomelín en entrevista con periodista Ciro Gómez Leyva. "Yo no puedo cobrar ninguna situación de impuestos para el país", agregó.