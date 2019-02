Responde Calderón a AMLO tras señalamiento en la mañanera

El expresidente Felipe Calderón pidió al gobierno federal que se revisen los contratos energéticos que se consideren abusivos y justificó su participación como consejero en una empresa del sector energético, luego de haber sido señalado por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

Por supuesto: revísense los contratos que se consideren abusivos. Nota: en la industria del petróleo o el gas la figura común es el contrato "Take or Pay" en el cual el comprador paga un cargo por el producto transportado independientemente de que luego decida que no lo quiere.