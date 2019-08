"Respeten mi vida personal", reclama Emma Coronel a medios de comunicación

"Yo respeto a todos, los medios por favor respeten mi vida personal @dailymail", escribió Emma Coronel en Instagram, luego de la divulgación de fotografías de ella aparentemente disfrutando de unas vacaciones en Venecia mientras su esposo Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera se encuentra ya en la prisión Supermax de Colorado.

En la última semana, Coronel atrajo la atención mediática en Europa después de que en sus redes sociales apareciesen fotografías que sugieren que la mujer se encontraría de vacaciones en Italia.

A dos semanas de distancia de la sentencia de condena a cadena perpetua contra Guzmán, en las cuentas de Coronel aparecieron esta semana imágenes de algunos de los escenarios más típicos de Venecia.

En una de estas fotografías, publicada en sus historias de Instagram, se ve una góndola veneciana, la icónica embarcación de Venecia, que circula por el Gran Canal, y en otra el pequeño barco se aproxima al célebre Puente del Rialto.

El mismo sitio también hace de fondo a una mesa con dos vasos de vino blanco, en la que parece ser una de las tantas exclusivas cafeterías de la ciudad nororiental italiana.

Unos supuestos indicios, estos, que no tardaron en suscitar la atención de la prensa italiana, la cual ha publicado en los últimos días varios artículos sobre la mujer y su presunto viaje a Italia.

"El Chapo, la bellísima mujer Emma en góndola en Venecia mientras él está en prisión", tituló el diario romano Il Messaggero. "¿El Chapo en la cárcel? La bellísima esposa se la pasa bien en Venecia", observó el programa de televisión Le Iene (Las Hienas).

Eel diario británico Daily Mail publicó un extenso artículo sobre el tema, poniendo el acento entre el destino de El Chapo, quien ahora se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Florence (Colorado), uno de los centros de internamiento con peor fama de Estados Unidos, y el de Coronel, quien estaría de paseo por Europa.

"La glamurosa Emma, de 29 años, disfruta de un viaje en góndola durante sus vacaciones europeas, mientras su esposo se pudre en el infierno de la prisión Supermax de Colorado", comentó el diario británico, un tabloide muy leído en Reino Unido.

Por su parte, Coronel, que el miércoles no aparecía en ninguna de las imágenes presentes en sus cuentas en la red social, no ha desmentido que se encontraría en Italia, ni lo ha confirmado. No obstante, ella, o alguien que maneja sus cuentas, alimentó el rumor a través de un mensaje escrito en Instagram dirigido al Daily Mail.

No obstante, este medio no pudo confirmar en la inmediatez si Coronel se encuentra realmente en Venecia, o ha estado en la ciudad italiana en los últimos días. O si se trata de una nueva estratagema diseñada para desviar la atención sobre el lugar en el que la esposa de El Chapo se encuentra realmente.

JGM