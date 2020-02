Resolverá TEPJF presidencia de Ramírez Cuéllar en Morena

Las fuentes consultadas por LSR destacaron que la sesión de la semana pasada no fue reagendada. (Cuartoscuro)

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sesionará mañana y uno de los puntos agendados es resolver el expediente SUP-JDC 12/2020, que significa avalar o no, el Congreso Extraordinario que nombró en la presidencia interina de Morena, a Alfonso Ramírez Cuellar.

Todo indica que esta vez los magistrados no "diferirán" su sesión de trabajo, como sucedió la semana pasada cuando se informó a la prensa que ésta se realizaría a las 13 horas para después comunicar que no sería así, cuidando no utilizar el término "cancelar".

Pero ¿qué sucedió ese día en el TEPJF para decidir "diferir" su sesión de trabajo?

Fuentes consultadas por La Silla Rota, y quienes solicitaron omitir sus nombres, relatan que aquella mañana se daría un fallo a favor de Ramírez Cuellar, Yeidckol Polevnsky -secretaria general de Morena en funciones de presidenta-, llegó a las oficinas de los magistrados Mónica Soto y José Luis Vargas con el fin de evitarlo.

Pese a que Indalfer Infante es el magistrado ponente de dicha resolución, Polevsnky habló solo son Soto y Vargas. Pero, destacan las fuentes, la sesión no fue reagendada por el poder que ella pudiera tener sobre este tribunal, sino porque argumentó que dar un fallo favorable a su opositor causaría un grave impacto en el resto de los partidos políticos.

"Dejarán un grave precedente jurídico porque estarían permitiendo que mañana, en otros partidos, un Congreso -que no es el órgano habitual responsable de la elección de su dirigencia-, nombre a otro presidente. Ustedes tienen que pensar a futuro ¿El resto de los partidos políticos podrá hacer lo mismo el día de mañana?", argumentó ella, además de reiterar una y otra vez que el Congreso convocado por Bertha Luján, era ilegal.

"El acercamiento de Polevnsky a la magistrada Mónica Soto no sería casualidad, de confirmarse los rumores que señalan el interés que ella tiene por presidir el tribunal, cuya elección se realizará en septiembre", explicó una de las fuentes consultadas.

"Polevnsky no tiene como tal, poder para detener una sesión del Tribunal", confió otra de las fuentes, "pero sí puso a pensar a los magistrados quienes determinaron robustecer el proyecto de resolución a favor de Ramírez Cuéllar ¿cómo? Buscando que el voto sea unánime y no dividido, a fin de que sea incuestionable. Algo similar a lo que hacen los magistrados de la Corte en temas polémicos".

(María José Pardo)