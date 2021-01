Residentes, orillados a ir a Cuba o renunciar a especialidad en México

El gobierno aumentó al doble las plazas para médicos residentes este año, pero no todos los que fueron aceptados tienen asegurada una plaza en un hospital en México. Esta situación los ha orillado a tomar una decisión: postular para la beca que ofrece Conacyt en Cuba o perder su lugar y volver a hacer el ENARM el próximo año.

Hay otro problema, ya que quienes sí quieren realizar su especialidad en Cuba, que es la única alternativa que ofrece el gobierno, tienen dificultades para hacer los trámites necesarios para aplicar, debido a que varias instancias gubernamentales no trabajan de manera normal por la pandemia de covid-19.



El gobierno aumentó al doble las plazas para la formación de médicos especialistas, de 9 mil 480 en 2019 a 18 mil 929 para 2020, lo que no les informó es que en seis áreas médicas no se contaría con todas las plazas en el país y que por lo tanto tendrían que optar por realizar su residencia en Cuba.

"Este tipo de cosas ellos no lo sabían y conforme se han ido acabando los lugares aquí en México, se quedan orillados a irse a Cuba, con las condiciones que hay actualmente. El problema es que no saben exactamente cuáles son las condiciones de los hospitales allá, entonces, algunos dicen que no saben si les conviene o no. Es irse a conocer, más bien irse sin saber y ya hasta que estén allá conocerán cuáles son las circunstancias en las que se encuentran", señaló Héctor Gámez, integrante del Comité general de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes.

La Silla Rota dio a conocer el pasado 16 de diciembre que el gobierno, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), abrió la convocatoria para que mil médicos mexicanos realicen su especialidad en Cuba, en esta formación gastará mil 808 millones 737 mil 992 pesos que incluyen la colegiatura, el pago de las becas y del seguro médico durante los tres o cuatro años que dura la formación académica.

Se abrieron 100 becas para anatomía patológica, 300 para geriatría, 300 para medicina de rehabilitación, 100 para psiquiatría, 100 para epidemiología y 100 para medicina intensiva y emergencias.

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes señaló que originalmente ellos presentaron el examen pensando que habría más lugares en el extranjero y después se dieron cuenta cuenta que no, que los lugares para hacer la especialidad eran sólo en Cuba, lo que deja a gran parte de los aspirantes sin un espacio en nuestro país.

"Fue una gran sorpresa para ellos encontrarse que lo que se les había dicho, entre el Reino Unidos, Estados Unidos, Canadá, pues resultó ser sólo Cuba y después el hecho de los trámites, uno que cuesta conseguir la autorización para irse a Cuba y que les proporcionaron un documento en el cual viene una serie de requisitos que a través de una empresa cubana tienes que cumplir para poder hacer la especialidad allá", destacó Gámez.

"No me voy a ir a Cuba, prefiero volver a hacer el examen"

En noviembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se duplicarían las plazas del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2020 y que algunos de los aceptados podrían realizar su especialidad en Argentina, Canadá, Estados Unidos y Cuba.

Quienes aplicaron para este examen se quedaron con la idea de que se abrirían oportunidades para terminar su formación en el extranjero, pero la única convocatoria que se abrió fue para Cuba, hecho que no convenció a algunos de ellos.

"En lo personal, yo no planeo irme para allá, por el momento voy a aplicar a hospitales aquí a ver si puedo tomar alguna plaza, en caso de que se llenen todas (las plazas) aquí en México, volvería a hacer el examen, ya que no me siento conforme con la información que nos han dado sobre los hospitales de Cuba y tampoco sobre los trámites, ya que no hemos tenido mucha información al respecto", señaló una médico residente de Psiquiatría que pasó el ENARM.

Para la especialidad en Psiquiatría fueron aceptados 341 médicos, 241 de las plazas son en la República mexicana y las 100 restantes son en Cuba, aunque en la convocatoria de Conacyt no se especifica en qué hospitales se podrán hacer.

La joven médico, quien pidió que su nombre se mantuviera en el anonimato, relató que fue la primera ocasión que hizo el ENARM y que se sintió muy ilusionada al ver que la aceptaron, pero se sintió decepcionada al saber que aunque aumentaron las plazas, no todas son en el país y no hay otras opciones para el extranjero.

"La verdad, por lo que he platicado con mis compañeros y en lo personal, sí pensábamos que iba a haber más opciones al menos, como Canadá, España, Estados Unidos o algunos otros. No esperábamos que fueran muchas ni en tantos países, pero sí que fuera más de uno, no solamente Cuba", dijo.

Explicó que se trata de una situación preocupante, porque muchos de los médicos que fueron aceptados no cuentan con los recursos para viajar o tienen hijos y familiares que no pueden abandonar.

La médico residente señaló que hasta ahora se han ocupado aproximadamente tres cuartas partes de las plazas en México y que en algunos hospitales han recibido hasta 60 solicitudes, cuando sólo hay dos lugares disponibles.

"Pediría el aumento de plazas aquí en el país, me he comunicado con otros residentes de varios hospitales del país que me han dicho que ellos también consideraban que era buena idea aumentar por lo menos un poquito los residentes porque sí aceptaban muy pocos, por lo que yo solicitaría más plazas nacionales", indicó la médico residente.

"Yo estoy feliz de hacer la especialidad en Cuba, pero Conacyt no nos da prórroga"

A otros médicos residentes sí les emociona poder viajar a Cuba a hacer su especialidad, pero se han topado con la dificultad de realizar los trámites debido a la pandemia de covid-19 y critican la falta de flexibilidad del Conacyt respecto a los tiempos para que puedan entregar su documentación.

"El problema radica principalmente en las fechas, en los periodos en que uno puede hacer la solicitud de la plaza, entonces ya este jueves se abre la recepción de solicitudes en la plataforma del Conacyt y nos da única y exclusivamente hasta el martes 19 (de enero) a las 11:59 de la noche para meter todos los papeles y nos solicitan que todos los documentos ya estén legalizados por la embajada de Cuba", indicó una médico residente de la especialidad de Rehabilitación.

En el ENARM 2020 fueron aceptados 449 médicos para esta área de la medicina, pero solamente se abrieron 149 plazas en México y las otras 300 son para terminar su formación en Cuba.

"El problema realmente es el Conacyt que no está siendo nada flexible, no es sensible, no entiende la situación que estamos atravesando en el país y en el mundo y no quiere hacer ninguna prórroga. Ya nos hemos comunicado bastantes veces con ellos y nos responden siempre lo mismo, que ellos no van a cambiar las fechas, no van a dar ninguna prórroga y lamentablemente eso es lo que nos detiene, porque ya no podemos buscar en otra institución, ya lo que nos queda es eso", explicó.

La joven médico detalló que para poder presentar sus documentos ante la Embajada de Cuba en México, antes tiene que llevar a cabo varios trámites en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ninguna de las dependencias labora de manera normal debido a la pandemia de covid-19.

Ella manifestó que ya casi no hay plazas disponibles en nuestro país, pero que le emociona poder hacer su especialidad en otra parte del mundo. "Yo estoy muy feliz de poder hacerla allá, porque aparte Cuba es excelente en cuestión de medicina de rehabilitación y estoy muy emocionada de poder, primero tener esa beca, porque no todo mundo tiene la posibilidad de estudiar en el extranjero.

"Aparte pienso echarle todas las ganas porque quiero regresar a mi país a ejercer y a seguir mejorando el sistema de salud aquí en México", destacó.

ANMR señala discriminación para médicos que buscan hacer la residencia en Cuba

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes ha detectado varios problemas a los que se han enfrentado quienes sí decidieron hacer su especialidad en Cuba, como el pago de un seguro que no se les ha informado si el gobierno lo va a cubrir y requisitos que son discriminatorios.

Gámez detalló en entrevista con La Silla Rota que a los médicos que quieren hacer la residencia en Cuba se les indicó que "su salud tiene que estar al 100%, por ejemplo, no pueden tener algún trastorno mental, de ningún tipo, ni depresión, ansiedad, incluso si hay tartamudeo, se les puede no permitir el ingreso a la especialidad.

"En el caso de las mujeres no pueden estar embarazadas, inclusive el documento lo que pone es la palabra ´hembra', no ni siquiera se refiere a la mujer como tal. También tienen que asegurar que no tienen VIH, ni en tratamiento ni que son portadores, tienen que pasar por una revisión médica, más el costo del trámite administrativo", indicó.

Asimismo, la falta de certidumbre y claridad ha generado diversas preocupaciones en los médicos, por los gastos que implica el viaje, si la beca de Conacyt se va a depositar a tiempo y si estará asegurada durante los tres o cuatro años de formación y no saber si se tendrán que revalidar sus estudios.

Respecto a esta situación y el aumento de plazas para residencias este año, Gámez manifestó que no se debió haber hecho un incremento tan grande y que se tuvo que haber planeado mejor.

"No cualquier hospital puede educar médicos, se requiere de una inversión, de tener también una universidad que avale el programa de especialidades. No es algo sencillo y el incremento de plazas no sólo es los que se van a Cuba, sino también aquí en México se hizo un aumento de lugares donde se hace especialidad y como no fue planeado, sabemos que hay lugares que no cumplen las condiciones mínimas para formar especialistas, pero aún así son sede de alguna especialidad.

"Si ya teníamos un sistema de educación de especialistas que tiene fallas, no se reparó, nada más se le incrementaron sus responsabilidades y eso lejos de beneficiar o ayudar en el problema de la falta de especialistas, lo único que va a hacer es que se formarán especialistas con un sistema frágil y con muchas carencias", alertó el médico especialista en Psiquiatría Infantil.