Residentes del Hospital de la Mujer hacen paro de labores

MARILUZ ROLDÁN 01/03/2019 10:47 p.m.

Médicos residentes del Hospital de la Mujer hicieron hoy un paro de labores para exigir que les den los alimentos a los que tienen derecho y denunciaron tampoco cuentan con todos los insumos que necesitan para hacer su trabajo. Amenazaron con continuar mañana si persiste la problemática.

A las 11:00 de la mañana los 64 residentes del hospital, de los niveles r1 hasta r4, comenzaron un paro laboral porque llevaban tres días sin que les dieran la comida que deben recibir, ya que cumplen jornadas de hasta 36 horas.

"La normativa dice que cualquier hospital que tenga residencia médica se tiene que encargar de darnos alimentos", explicó una residente en entrevista con LA SILLA ROTA.

Al negociar con las autoridades, les dijeron que no les podían dar la comida hasta dentro de 40 días debido a que no se habían hecho las licitaciones necesarias.

Otra de las residentes aseguró que ellos son los que mueven al hospital y como hoy se quedaron sólo los médicos de base, el funcionamiento del lugar se vio afectado.

Esta situación se vio reflejada al mediodía. Una persona que estaba en urgencias comentó que había mucha gente esperando para ser atendida y que un médico les dijo que por el paro iban a tardar más en recibirlos.

Fue hasta las 20:00 horas, cuando las autoridades del hospital volvieron a hablar con los residentes y les llevaron un lunch que incluía un sándwich, una manzana y un dulce.

Ellos levantaron la protesta, pero destacaron que si mañana no les dan la comida que les corresponde entrarán de nuevo en paro y que incluso podrían hacer otra lista de demandas.

Las dos residentes que hablaron con La Silla Rota explicaron que desde principios de enero el hospital está sin directora, ya que fue destituida María de Lourdes Martínez Zúñiga, quien aún aparece en la página de internet como titular.

A ellas les dijeron que como no hay directora, no se llevó a cabo la licitación necesaria para los alimentos y que por esa razón no se los iban a dar. Este problema afectó también a otras áreas, porque actualmente no tienen todos los insumos que necesitan

"Simplemente ahorita en la unidad tocoquirúrgica, que es donde se hacen las cesáreas, no tenemos guantes de todos los números, no hay material de sutura, a veces no hay medicamentos básicos, como paracetamol", dijo una de las residentes.

Agregó que "no hay soluciones Hartmann, no hay vicryl, no están las suturas necesarias, básicamente. De hecho ni siquiera tenemos puntas nasales, ahorita estamos ocupando las mascarillas. Sí hay muchos problemas de insumos, la verdad".



El Hospital de la Mujer depende de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de Hospitales Federales de Referencia y cuenta con las especialidades de ginecología, obstetricia, oncología ginecológica y la atención neonatal.

