Resguardan a migrante que se quejó de recibir comida "para cerdos"

REDACCIÓN 25/11/2018 12:39 p.m.

Luego que que se reportara como desaparecida a Miriam Celaya, la migrante hondureña que protagonizara el video donde se refiere como comida para cerdos a un plato con frijoles y tortillas, se ha informado que se encuentra bajo protección de los organismos competentes, tras las distintas amenazas y hostigamiento del que fue víctima debido a sus polémicas declaraciones.

En un video enviado al medio HuffPost México, Mirna Celaya, hermana de la migrante centroamericana informó que Miriam no contestaba su teléfono celular, además de que no ha sido identificada en los videos y fotografías de la caravana y no había sido encontrada en diez refugios donde sus familiares la buscaron.

Sin embargo, las autoridades migratorias mexicanas aseguran que posterior a la entrevista grabada donde Miriam ofrecía disculpas al pueblo mexicano, la mujer fue trasladada a un lugar seguro y desde entonces ha mantenido contacto tanto con su familia como con el colectivo que da seguimiento al caso, Mexicanos por México.

Se retracta hondureña que dijo que frijoles son comida para cerdos

Estoy muy preocupada. Toda mi familia, mi papá está muy preocupado por mi hermana. No sabemos nada de ella ni de las niñas. Ya no sé ni qué pensar. Mi hermana está corriendo peligro por todo lo que ha pasado, lo que ha pasado en las redes, amenazas, todos los memes que han subido de ella, las fotografías. Mi hermana es una persona humilde, no le hace daño a nadie, su único error fue eso que dijo, pero mi hermana pidió disculpas. Pidió perdón. Ellas están corriendo peligro", se puntualiza en el video.

De igual forma, reiteró las disculpas que posteriormente su hermana Miriam ofreció tras la indignación generada. "Por favor, tóquense el corazón. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Lo importante es que ella rectificó y pidió perdón... Quiero pedirle a los mexicanos que tóquense el corazón, tengan compasión de mi hermana".

El video original fue difundido por el medio DW Español, como un reportaje para mostrar el avance de la caravana migrante a la frontera.

????????????Los primeros grupos de #migrantes fueron ubicados en la Ciudad Deportiva, sin los víveres necesarios. Autoridades locales afirman que sin la ayuda del gobierno federal, que estiman en 4 millones de dólares, atender a los centroamericanos no es posible. @AitorSaez10 pic.twitter.com/BpzUTNcTlr — DW Español (@dw_espanol) 16 de noviembre de 2018

LEA TAMBIEN Heridos, detenidos y violación de derechos: El paso de la caravana por Sonora Este ha sido el recorrido de los migrantes centroamericanos que han pasado por Sonora para llegar a la frontera norte

LEA TAMBIEN VIDEO: "Nos están dando comida para cerdos": migrante hondureña El video donde muestra el plato ha circulado en redes sociales y ha causado molestias entre usuarios, quienes acusan a los migrantes de no agradecer el apoyo

djh