Rescate de cuerpos de mineros de Pasta de Conchos tardará 4 años

Se iniciará de inmediato el rescate de cuerpos atrapados en Pasta de Conchos y a partir de hoy se inicia el proceso de reparación integral, el cual incluye la individual y colectiva, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

Luego de una reunión de más de tres horas entre familiares de los 65 mineros atrapados en Pasta de Conchos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se acordó que, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) extraiga el carbón para su autoabastecimiento.

Alejandro Encinas detalló que el rescate de los mineros atrapados podría estar cerca de los 75 millones de dólares (cerca de mil 700 millones de pesos).

La Secretaría del Trabajo formó un equipo técnico con especialistas de China, Alemania, Estados Unidos para ir a la zona carbonífera de Coahuila, y luego de estos análisis se aprobó por unanimidad que es viable el rescate, indicó la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, durante una entrevista con Salvador García Soto para el programa "A la 1".

Además de los especialistas internacionales, el Servicio Geológico Mexicano estuvo meses en la zona para arrojar el dictamen sobre cómo se encuentran las condiciones subsuelo", aseveró Alcalde para El Heraldo Radio.

CUATRO AÑOS PARA EL RESCATE

Se tardaría 4 años y el acceso no es por la boca de la mina sino por una especie de rampa", dijo.

LOS ACUERDOS

PRIMERO.- Las partes acuerdan iniciar de inmediato con el proceso de rescate a través de la Comisión Federal de Electricidad (en adelante, CFE). Las familias presentes otorgan el consentimiento para que la CFE, una vez concluido el rescate, extraiga el carbón para su autoabastecimiento.

SEGUNDO.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Geológico Nacional, entregarán a la Comisión Federal de Electricidad toda la documentación y los estudios técnicos relacionados con la mina Pasta de Conchos, para que la CFE inicie de inmediato con los trabajos de ingeniería de detalle correspondientes.

TERCERO.- A partir de hoy, se inicia el proceso de reparación integral, el cual incluye la individual y colectiva.

CUARTO.- El pago de la indemnización para cada uno de los 65 núcleos familiares, se efectuará a través de la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de diciembre de 2020 previo acuerdo de las víctimas.

QUINTO.- Las obras públicas previstas en la reparación integral de tipo colectiva, iniciarán en enero de 2021, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

SEXTO.- En homenaje a las víctimas se construirá un memorial en una parte del predio de la mina de Pasta de Conchos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, espacio que será inviolable.

SÉPTIMO.- La Secretaría de Gobernación dará inicio con el proceso de negociación de un Acuerdo de Solución Amistosa, en el cual se plasmarán los detalles de la reparación integral antes señalados y previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

OCTAVO.- El presidente de la República asistirá a Nueva Rosita, Coahuila, el 23 de octubre de 2020, a supervisar los avances del cumplimiento descrito en los puntos señalados arriba.

PROCESO DE RESCATE

El 1 de mayo del 2019, Andrés Manuel López Obrador anunció que se realizaría el rescate de los restos de los mineros de Pasta de Conchos con la asesoría de expertos internacionales. Tras la noticia, comenzaron las tareas encaminadas a la recuperación de los restos de los trabajadores.

Estamos en la mina Pasta de Conchos para supervisar el inicio de la primera etapa de los trabajos de rescate que coordina el Servicio Geológico Mexicano.

Se realizan los estudios de agua, mecánica de suelos y gas.



— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 21, 2019

El 10 de mayo de ese mismo año, se instaló una mesa de diálogo integrada por representantes de las familias y de autoridades, tales como las secretarías de Trabajo y Previsión Social, Economía y Gobernación. Ese día se creó el Comité para la Reparación y la Justicia en, cuya finalidad es atender el caso, más allá del rescate.

Tres meses después, 25 ingenieros en minas con experiencia en rescate minero, provenientes de China, Estados Unidos, Australia y Alemania, llegaron a la región carbonífera de Coahuila, donde concluyeron que "no hay una razón para que no se recuperen los restos, es más", dijeron, "no entendemos por qué no lo hicieron antes", informó Cristina Auerbach Benavides, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), en entrevista con La Silla Rota.





Hasta ese momento, el Servicio Geológico Mexicano realizaba una serie de estudios, propuestos por el equipo de expertos internacionales, y se entrevista con extrabajadores de Pasta de Conchos para recabar más datos sobre la mina. Esta tarea se realizaba en coordinación con la OFPC.

El @CentroProdh y las 59 familias de Organización Familia Pasta de Conchos celebramos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los Expertos de Mexico, Alemania, Australia, China y EU determinaron la viabilidad del Rescate en #PastaDeConchos

Una vez que culminaran los estudios, se determinaría el modo, los tiempos y el costo de la recuperación de los restos.

JUICIO A GRUPO MÉXICO Y A AUTORIDADES CÓMPLICES

El 24 de febrero de 2006, cinco días después de la tragedia, la empresa Industrial Minera México filial de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, frenó las labores de rescate asegurando los 65 mineros no tenían posibilidades de haber sobrevivido a la explosión de gas metano que se registró. Esta decisión fue respaldada por Francisco Javier Salazar Sáenz, titular de la STPS, durante el gobierno del panista Vicente Fox.

Por separado, la OFPC y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana han señalado a Grupo México como responsable del siniestro, que pudo evitarse si la empresa hubiera invertido en las condiciones de seguridad e higiene necesarias para desempeñar esta actividad sin poner en riesgo la vida de los mineros del carbón.

Sin embargo, lejos de reconocer su responsabilidad, la empresa se negó a realizar la recuperación de los cuerpos de los mineros para ocultar las "pésimas" condiciones en las que operaba la mina. La OFPC y el Sindicato Minero han señalado reiteradamente que la empresa pudo actuar de este modo porque contaba con la protección de las autoridades en turno.