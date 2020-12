Repuntan casos covid en 8 estados; AMLO pide al pueblo cuidar la vida

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ocho estados del país, incluida la Ciudad de México, registran alzas de contagios de covid-19, por lo cual, llamó a la población a no salir de casa si no estrictamente necesario y a cuidar sus vidas. También pidió no realizar fiestas en las residencias del país.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano aseguró que no van a ser rebasados en capacidad hospitalaria, sin embargo, dijo que el gobierno busca que los ciudadanos no se sigan enfermando.

Destacó que están ampliando el número de camas en estas ocho entidades, a donde llegan doctores y enfermeras de otras entidades para apoyar.





PIDE CUIDARSE MÁS HASTA EL 24 DE DICIEMBRE





El presidente López Obrador reiteró que falta muy poco para el 24 de diciembre, periodo en el que señala sale más la gente a la calle, en particular en la Ciudad de México. Detalló que del día 25 de diciembre en adelante la CDMX se vacía hasta la víspera de la llegada de los Reyes Magos, es decir, el 6 de enero.

"Si podemos no salir o sólo salir a la calle si es indispensable, por sustento, por una compra verdaderamente necesaria, no superflua", recomendó.

Destacó que espera que pasando el 24 baje la movilidad, no se trata de cerrar toda la actividad económica ni la recreación, se trata de que nos cuidemos.

Reiteró que el día 12 se dio el ejemplo ya que los feligreses y los peregrinos no asistieron a la Basílica de Guadalupe, pues hicieron caso de las instrucciones de las autoridades.

INCLUIRÁN A IP EN DISTRIBUCIÓN DE VACUNA COVID

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, señaló que tuvo una conversación muy productiva con el Consejo Coordinador Empresarial, con su presidente Carlos Salazar, con su presidente de Comisión de Salud, Patrick Devlyn, donde estuvimos identificando algunos detalles adicionales de cómo el sector privado, no solamente de salud, sino en general el sector privado, puede colaborar en la distribución de la vacuna covid.

"No se trata de vacunar prioritariamente a dueños de empresas; al contrario, se trata de una acción solidaria donde el sector privado nos puede ayudar a organizar la vacunación de sus trabajadoras", lanzó López Gatell.





(Luis Ramos)