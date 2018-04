OPINAN EXPERTOS

Reprueban plan energético de AMLO

Expertos remarcan las consecuencias que le traería a México congelar tres años los precios de los energéticos

REDACCIÓN 13/04/2018 09:51 a.m.

El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador (Especial/Archivo)

No cayó bien entre especialistas y empresarios ligados al sector la propuesta del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de congelar tres años los precios de los energéticos.

Coincidieron en que esta decisión llevaría al freno de inversiones en gasolineras, ductos y terminales de almacenamiento anunciadas a raíz de la reforma energética.

El monto de inversión en riesgo ascendería a más de 19 mil millones de dólares para los próximos años, según la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En declaraciones para Reforma, Benjamín Torres Barrón, socio líder de Baker & McKenzie, explicó que, si eso ocurre, podrían detenerse proyectos de inversión que aún no están comprometidos, los cuales son críticos para aumentar el almacenamiento de combustibles que requiere el país.

A su vez, Pablo Medina, vicepresidente de la firma de análisis Welligence Energy Analytics, manifestó que si se vuelve al control de precios, la inversión privada tendría incertidumbre.

"La clave para ellos es tener un margen, pero, si ese margen no va a depender de qué tan competitivo eres, de las condiciones en el mercado, sino de la voluntad del Gobierno, no me parece que sea un modelo de negocios que a muchos les interese", agregó.

También Juan Acra, presidente del Consejo Mexicano de Energía (Comener), remarcó que la decisión traería perjuicios a todo el sector empresarial, pues ahora sólo se tienen dos días de almacenamiento de petrolíferos. Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional, manifestó que en otros países este tipo de decisiones ha llevado a distorsiones en el mercado, escasez de producto y hasta desabasto, lo cual detona la inflación.

