Reprograman audiencia de Anaya; salió del país desde julio

Ricardo Anaya compareció este jueves y el juez le dio la razón al señalar que el panista no tuvo acceso a expediente, por lo que reprogramó la audiencia.

El excandidato presidencial compareció en estos momentos ante un juez federal que lo citó a la audiencia inicial donde la Fiscalía General de la República (FGR) pretende imputarlo por supuestamente recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos.

La comparecencia del excandidato presidencial y exlíder panista es por videoconferencia.

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, preside la diligencia, donde se espera que la defensa del panista solicite que se aplace la audiencia, debido a que hasta este miércoles no había tenido acceso a la carpeta de investigación.

ANAYA SALIÓ DEL PAÍS DESDE JULIO

Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron al portal Animal Político que, Ricardo Anaya habría abandonado México con destino a Texas desde principios de julio.

De acuerdo con la información publicada, autoridades judiciales confirmaron que en la audiencia de Anaya Cortés, en la que se presentó de manera virtual para conocer los cargos en su contra, los fiscales informaron al juez que el panista salió del país en un vuelo comercial a Texas, Estados Unidos, y que no ha regresado a territorio nacional desde julio.

Dicha acción por parte de Anaya, fue considerada irregular por la FGR, pues aunque la audiencia se celebre de manera virtual, Anaya tendría que encontrarse en territorio nacional.

ANAYA Y AMLO SUMAN 4 ROUNDS DE ENFRENTAMIENTO

Continúan los encontronazos entre Ricardo Anaya y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el capítulo de este jueves, el excandidato presidencial en su cuenta de Twitter desmintió que las pruebas ''contundentes'' que presentan la Fiscalía General de la República (FGR) se trata de la donación de dos propiedades.

Puedes leer: FGR ventila pesquisa vs Ricardo Anaya; afirma recibió 6 mdp por reforma energética

Anaya Cortés indicó que la donación de estas casas ocurrió entre 1993 y 1996, se trata del Club Campestre 7C, una de las propiedad que se le atribuyen, perteneció a mi madre María Elena Cortés del Palacio. Por otra parte, del Club Campestre 404 es dueña su suegra, Maribel Natalia Franco, desde 1996.

Ante estos señalamientos, el panista arremetió en contra del presidente López Obrador argumentando que mientras él recibe un rancho como una donación, en su caso, el traspaso de propiedades son presuntas aportaciones ilícitas.

"Surgieron DOS pruebas CONTUNDENTES contra mí: dos casas donadas. Club Campestre 7C: Es de mi mamá ¡desde 1993! Club Campestre 404: Es de mi suegra ¡desde 1996! A AMLO SÍ le pueden donar un rancho, y él puede donarlo a sus hijos. En mi caso ¡prueba aportaciones de Lozoya!", escribió Anaya Twitter.

Surgieron DOS pruebas CONTUNDENTES contra mí: dos casas donadas.



Club Campestre 7C: Es de mi mamá ¡desde 1993!



Club Campestre 404: Es de mi suegra ¡desde 1996!



A AMLO SÍ le pueden donar un rancho, y él puede donarlo a sus hijos.



En mi caso ¡prueba aportaciones de Lozoya! — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 26, 2021

Tras contestar estas acusaciones, el excandidto a la presidencia compartió una imagen en redes donde posteó: "Esta foto se tomó hace 25 años. Estoy en la casa Club Campestre 7C. Desde entonces la casa era de mi mamá y me la regaló muchos años después. Resulta que esa casa es una de las nuevas pruebas contra mí, según la Fiscalía de AMLO. ¡Dan pena!"

Esta foto se tomó hace 25 años. Estoy en la casa Club Campestre 7C. Desde entonces la casa era de mi mamá y me la regaló muchos años después.



Resulta que esa casa es una de las nuevas pruebas contra mí, según la Fiscalía de AMLO. ¡Dan pena! pic.twitter.com/HGa0xG8iyN — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 26, 2021

Anaya Cortés esta citado este jueves ante un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para declarar por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Sin embargo, Anaya ya anunció que no se presentará pues, acusó, corre el riesgo de ser detenido al finalizar la audiencia. "Claro que soy inocente, pero sé perfectamente que si entro al Reclusorio, pues no me van a dejar salir", dijo el panista en un video el lunes.

Ayer, en otro video el excandidato lanzó un reto al presidente donde propuso acudir a declarar si también lo hacían, bajo las mismas condiciones, sus hermanos Pío y Martín López Obrador, quienes fueron captados en videos recibiendo fajos de billetes en efectivo en pleno proceso electoral.

En tanto, la tarde el miércoles la FGR hizo pública una versión en la que asegura, tras un trabajo de investigación ministerial, que Ricardo Anaya recibió más de 6 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética en 2013.

De acuerdo con lo publicado por la Fiscalía, en su denuncia de 2020 el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que recibió instrucciones "superiores" para entregar 6 millones 800 mil pesos a Anaya para que a su vez, este votara a favor de la política, hecho que quedó asentado el 11 de diciembre de 2013 cuando se aprobó la reforma con el voto a favor del entonces legislador.

AMLO DICE QUE ANAYA ES ALUMNO DE SALINAS Y "EL JEFE DIEGO"

El presidente López Obrador dijo en la mañanera de este jueves que Ricardo Anaya es alumno de los fundadores de la "política de pillaje", entre quienes ubicó a Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos.

"Todo esto tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal, pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con toda la política de pillaje. ¿Quién es el maestro de Anaya? Esto es para los jóvenes y también para quienes no lo saben. Bueno, uno de los maestros de Anaya pues es Diego Fernández de Cevallos, también de Querétaro.

"Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan a entregar todos los bienes de la nación a particulares. Salinas entrega empresas, bancos a sus allegados y el opositor, que entonces era el PAN, pues se entendieron; y uno de los dirigentes era Cevallos", señaló el presidente.

Recordó que Anaya fue cercano al expresidente Enrique Peña Nieto.

"Ayer lo comentaron, a Diego le decían la ardilla porque vivían en Los Pinos. Este señor (Anaya) también iba a los Pinos y tenía muy buena relación con Peña Nieto. Entonces, va subiendo, subiendo, subiendo le ayuda en todo a las privatizaciones de la industria eléctrica, del petróleo y el director de Pemex de ese entonces lo acusa de recibir dinero y la denuncia la presenta el mismo gobierno de Peña Nieto", relató.

"Y ahora que lo citan a declarar se le hace fácil al señor decir "me está persiguiendo el presidente". ¿Qué tengo que ver yo con toda esta historia que les estoy contando? Nada, lo único que hecho es denunciarlo siempre, pero no es mi fuerte de la venganza, no tengo que ver absolutamente nada con la denuncia de este señor", lanzó.

ANAYA PREOCUPADO POR LA SALUD MENTAL DE AMLO

Minutos después de terminada la habitual López Obrador, Anaya lanzó un video donde se dijo preocupado por la salud mental del presidente.

En su Twitter el panista declaró: "No sé a ustedes, pero a mí ahora sí ya me está preocupando la salud mental de López Obrador. O sea, el mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio.

En la mañanera, el mandatario señalo que Carlos Salinas fue mi maestro.

"Me preocupa tu salud mental, Andrés Manuel. ¿Saben qué era yo en 1988 cuando Salinas entró de Presidente? ¡Un niño de 9 años! Jamás lo he saludado en mi vida. Tenemos a un mentiroso compulsivo de Presidente".





