Reprocha ombudsman nacional que AMLO no recibiera su informe anual

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reprochó que por primera vez en casi 29 años de existencia, el presidente de la República no haya recibido el informe anual de ese organismo.

En entrevista, dijo que en sus cuatro años y medio, este es el Quinto Informe y el primero que no se da frente al Presidente de la República; reveló que en esta ocasión "la respuesta final ante reiteradas solicitudes fue que se entregara en la Secretaría de Gobernación".

Yo diría que es desalentador para la defensa de los derechos humanos que la entrega del informe no haya sido ante el presidente de la República y que se pidiera que se entregara a la Secretaría de Gobernación, externó.

No obstante, dijo que en un principio "tenía la receptividad del presidente de que habría ceremonia, algo pasó en el camino".

"Entonces, si hay un reproche, yo creo que la sociedad debería de conocerlo. Yo lo tengo y finalmente se entregará".

Dijo que en 29 años siempre se había informado públicamente, porque es la oportunidad que tiene el ombudsman nacional de informar al titular del Poder Ejecutivo el estado que guardan los derechos humanos del año inmediato anterior, pero también la prospectiva de lo que pasa y de lo que esperamos en 2019.

Interrogado en torno a lo que representa que un presidente que se dice de izquierda no reciba ese informe, González Pe?rez expuso: "Los derechos humanos no son de izquierda o de derecha. Los derechos humanos no son de ideologías ni de partidos políticos, sino que responden a una lógica, defender la dignidad humana".

Reiteró que en política se tienen adversarios, "pero en la defensa de la dignidad humana no hay adversarios. La CNDH no tiene adversarios, defiende la dignidad de todas las personas por el simple hecho de serlo".

González Pérez dijo que enero pidió fecha para el informe, y finalmente la respuesta fue que sería una entrega como la que se hizo este lunes por la mañana; "lo entregué físicamente a la secretaria de Gobernación que recibió todos los documentos", expresó.

Fue 2018 uno de los años más violentos de las últimas décadas CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó a 2018, el último año de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, como uno de los más violentos y complejos de las últimas décadas en el país, en el que emitió 101 instrumentos recomendatorios.

En su informe anual de actividades 2018, advirtió que dejó un saldo muy complejo en el que las desapariciones de personas continuaron, la persecución y las agresiones a personas defensoras y periodistas no cesaron, la pobreza y la desigualdad persistieron.

Además que en ciertos sectores de la población se vieron incluso incrementados los problemas, como el desplazamiento interno y los despojos a pueblos y comunidades indígenas, la trata y la explotación de personas, así como la falta de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pese al tamaño de las necesidades de la población.

El documento de 338 cuartillas destaca además que fue el año en el que los procesos electorales en el país incrementaron la violencia política como nunca en la historia, pero también en el que la colectividad se manifestó altamente esperanzada frente a los cambios que el país demanda.

Ello ofrece un escenario óptimo para fortalecer e impulsar hacia adelante una gobernabilidad democrática.

Detalló que ha dado cumplimiento a sus responsabilidades constitucionales emitiendo 101 instrumentos recomendatorios (90 recomendaciones, tres recomendaciones generales y el mayor número de recomendaciones por violaciones graves, ocho).

