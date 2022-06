Reportan quema de casillas durante elecciones; INE niega incidencias

Algunos de los incidentes, como la quema de casillas, reportadas en el arranque de la jornada de la elecciones de este domingo 5 de junio, fueron negadas por el INE (Instituto Nacional Electoral).

TAMBIÉN LEE: INE ADVIERTE DENUNCIAR COMPRA O COACCIÓN DEL VOTO; BOLETAS "INFALSIFICABLES", ADVIERTE

En Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas s e renovarán 436 cargos públicos, principalmente a quien encabezará la gubernatura.

En Oaxaca, se reportó que en 81 municipios (de un total de 570) no se instalaron casillas; en 33 por conflictos agrarios y sociales, mientras que en otros 48 debido a que la población no lo permitió en protesta porque no han recibido apoyo tras las afectaciones del huracán Agatha.

#Oaxaca Aquí el motivo por el cual, queman papelería electoral e impiden instalación de casillas .



Denuncian falta de ayuda de los tres niveles de gobierno por el paso del huracán Ágatha pic.twitter.com/eEEFoyZcCy — Laura Brugés (@LauraBruges) June 5, 2022

En este sentido, habitantes de la comunidad Barra de Copalita de San Miguel del Puerto, Oaxaca, quemaron la paquetería electoral.



El INE, por su parte, aseguró que únicamente 21 casillas fueron las no instaladas en Oaxaca "por diversas causas".

Los sistemas del árbitro electoral señalan que en el estado se instaló el 96.59% de las casillas dispuestas para el voto ciudadano.

? Está información es FALSA: hasta el momento, únicamente 21 casillas han dejado de ser instaladas por diversas causas en #Oaxaca, de acuerdo con los sistemas del INE. #Certeza2022 #Elecciones2022MX https://t.co/NOBAiiQEPK pic.twitter.com/ktkd1AUZxb — @INEMexico (@INEMexico) June 5, 2022

TRES DETENIDOS EN DURANGO



Durante las primeras horas de este domingo, se registró el primer incidente electoral en el municipio de Lerdo, Durando, donde elementos de seguridad detuvieron a cinco personas con dinero en efectivo y una lista para la presunta compra del voto.

Los arrestados se acreditaron como parte del equipo de Marina Vitela, candidata de Morena a la gubernatura quien se hizo presente y aseguró el trabajo del equipo era un trabajo legal y el arresto un exceso policial.

Incorrecto y arbitrario lo que hacen con nuestra gente en #Lerdo, la policía está para servir y proteger, no para lo contrario. pic.twitter.com/6dMWrWqjwy — Otniel García Navarro (@otnielgarcia) June 5, 2022

En un video difundido en sus redes sociales por el delegado con funciones de presidente de Morena en Durango, Otoniel García Navarro, se ve a Vitela sobre la batea de la camioneta de la policía municipal en la que se encontraban los presuntos operadores, para evitar que fueran detenidos por los elementos policíacos.

"No es correcto el abuso y el exceso, no puede ser posible que para estos compañeros que están trabajando, que es legítimo además, que sean solidarios con el movimiento, vengan tantas patrullas municipales y estatales, altamente armados, a hacer esto que hicieron, y esto sucede en el resto del estado", dijo la candidata de Morena a la gubernatura.

Acompañando y defendiendo a los compañeros que fueron detenidos arbitrariamente en Lerdo, Durango está @MarinaVitela_.



Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo.



¡Va a ser una gran gobernadora! pic.twitter.com/tV8tNSGdHt — Antonio Attolini Murra (@AntonioAttolini) June 5, 2022

En las grabaciones, se observa que además de Vitela y Palacios, varias decenas de personas, rodearon la patrulla y gritaron "No están solos".

Cuatro de ellos con credencial de lector de Iztacalco de la ciudad de México hasta ahora uno de ellos se comprueba trabajador formal de la Cámara de diputados Luis Halil Castro López de acuerdo a la ley general en materia de delitos electorales con base en el artículo séptimo fracción siete podrán ser castigados de seis meses a tres años por este delito electoral.

La fiscalía tiene 48 horas para resolver la situación jurídica de acuerdo a las pruebas registradas.

La diputada del PRI, Cynthia López señaló que cinco detenidos tienen su domicilio en Iztacalco, alcaldía de la Ciudad de México. Dijo que podrían ser castigados con prisión de seis meses a tres años por este delito electoral.

?? La diputada @cynthialopezc1 denuncia compra de votos en Durango; hay 5 detenidos https://t.co/7lo3TuvOKA pic.twitter.com/7h8MqiHzgz — La Silla Rota (@lasillarota) June 5, 2022

La fiscalía tiene 48 horas para resolver la situación jurídica de acuerdo a las pruebas registradas.

La Dirección de Seguridad Pública de Lerdo señaló que al realizar un recorrido de vigilancia en las calles aledañas de la plazuela Juárez, los agentes detectaron a upersonas "que al notar la presencia de los elementos de la policía municipal, comenzaron a correr en distintas direcciones, por cual los elementos municipales, al ver la actitud sospechosa de los civiles, procedieron con la detención de varias personas que se identificaron como simpatizantes del partido político Morena".

El Secretario General de Gobierno Jorge Clemente Mojica Vargas confirmó el arresto de las tres personas e indicó que se actuó conforme a derecho. Esta mañana se denunció la presunta desaparición de tres personas del equipo de Marina Vitela.

Los cargos de elección por los que votarán los duranguenses son: una gubernatura para el período 2022-2028; las 39 presidencias municipales con el mismo número de sindicaturas y 327 regidurías, estos últimos para el periodo 2022-2025, lo que suma un total de 406 cargos.

AGUASCALIENTES: PAN ACUSA INFILTRACIÓN DE BEDOLLA

El Instituto Estatal Electoral de Aguscalientes reportó dos incidentes "súper menores", en dos casillas no existe la representación acreditada y en otra dejaron votar a una persona sin haber estado en la lista nominal.

El gobernador Martín Orozco Sandoval anunció la implementación de una estrategia de seguridad para dar tranquilidad durante la jornada electoral de este domingo, en la que los aguascalentenses elegirán a su sucesor.

Nora Ruvalcaba, candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes. /Mariluz Roldán

En el operativo participan 800 elementos de la Policía Estatal que realizarán vigilancia terrestre y aérea con el helicóptero Águila. De igual forma se mantendrá la coordinación a través del esquema del Mando Único con las policías municipales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República a través del C5-SITEC.

Llega a votar Tere Jiménez, candidata de la alianza Va por Aguascalientes, a la gubernatura https://t.co/7lo3TudFws @LuRldnVra pic.twitter.com/41QuOeEsnn — La Silla Rota (@lasillarota) June 5, 2022

Mientras que a través de un comunicado el Partido Acción Nacional (PAN) acusó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla de haber llegado al estado de Aguascalientes en una camioneta acompañado de personas "aparentemente armadas" para intervenir en el proceso electoral.

Le exigimos al gobierno federal y al gobernador de Michoacán @ARBedolla que no intervengan en las elecciones de Aguascalientes; que atienda mejor los graves temas de seguridad en su estado en lugar de encabezar "mapaches" electorales. @GobMichoacan pic.twitter.com/dSvCwMj738 — Acción Nacional (@AccionNacional) June 5, 2022

Es por ello, que el partido blanquiazul expresó que haría responsable al gobierno de Michoacán, así como al Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de "cualquier hecho de violencia que pudiera registrarse en la entidad".

Este domingo un millón 34 mil 608 electores inscritos en la lista nominal podrán acudir a votar a mil 738 casillas que se instalarán en los once municipios del estado para la renovación de la gubernatura del estado.

QUEMAN CAMIONETA DE COLABORADORA DE AMÉRICO

En Tamaulipas, la madrugada de este domingo fue incendiada la camioneta de la ciudadana Lorena Zapata Medina quien apoya directamente al candidato a la gubernatura por Morena, Américo Villarreal.

"Todo está transcurriendo en paz" en la jornada electoral, aseguró el candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya, aspirante a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo).

Luego de emitir su voto, Américo Villarreal señaló:

"Todo está transcurriendo con mucha satisfacción en Tamaulipas, en paz y que está pudiendo ir la ciudadanía Ir a manifestar su deseo de participación electoral".

Candidato a la gubernatura de Tamaulipas por Morena, Américo Villarreal /Marcos Muedano

Al salir de la casilla ubicada en la Universidad Pedagógica, comentó que por el momento solo se han presentado algunos retrasos.

"Ha habido retrasos en algunas casillas, que ha habido algunos funcionarios que se han reportado más tarde o que se han tenido que sustituir de la formación inicial, pero ninguna situación que tenga que poner en alerta u otro tipo de situación".

Aproximadamente a las 11:30 horas, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvo a una persona en el municipio de Tampico por la compra de votos.

De acuerdo con los reportes emitidos por personal de la institución, el aseguramiento se llevó a cabo luego de que habitantes de colonia Obrera reportaran la presencia de varias personas ofreciendo dinero.

Los elementos decomisaron detuvieron a una persona, mientras que otras escaparon del operativo que implementaron las autoridades.

Este incidente es uno de los pocos que por el momento se han registrado al inicio de la jornada electoral en Tamaulipas.

En este sentido, el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, reconoció que algunos municipios de la frontera chica, como Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier, Nueva Ciudad Guerrero, son zonas donde se pueden presentar incidentes en la jornada electoral.

"Esa región de la que se está hablando, siempre tiene un tratamiento especial para asegurar la tranquilidad y la paz, sobre todo, de todos los habitantes de Tamaulipas".

Al finalizar la Ceremonia Cívica del arranque del proceso electoral en la que se elegirá a gobernador, dijo que se aceptaran los resultados.





Con información de María Márquez, Mariluz Roldan y Marcos Muedano enviados y Citlalli López, corresponsal