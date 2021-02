Repone Morena proceso en Guerrero... Félix Salgado se dice vigente

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió, por unanimidad, bajar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y ordenó a las Comisiones de Elecciones y Encuestas a reponer el proceso de selección de cuadros.

Sin embargo, en un comunicado emitido en la noche, indicó que después de una larga discusión sobre el ámbito de su competencia, "la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó que los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados por lo que no pierde sus derechos políticos".

Mario Delgado desmintió para BloombergTV que se le haya retirado la candidatura a Salgado Macedonio como se presumió.

Primero, indicó que a través de un breve comunicado, el órgano partidista aseguró que se cumplieron todas las etapas del procedimiento y se realizó "el análisis exhaustivo de pruebas", por lo que todos sus integrantes estuvieron de acuerdo en no permitir al senador con licencia seguir con su aspiración.

Esa tarde, más de 500 simpatizantes de Morena -encabezadas por las presidentas de las Comisiones de Igualdad en el Congreso federal, Wendy Briceño y Martha Lucía Mícher- firmaron una carta que exige a la CNHJ resolver en contra de la candidatura de Salgado Macedonio.

"Las promoventes convencidas del cambio verdadero por un México con mayor justicia para las mujeres, nos manifestamos preocupadas por el contexto de la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

"Tenemos claro que en Morena no hay lugar para los abusadores y expresamos nuestro rechazo a que Salgado Macedonio siga adelante con su candidatura para las elecciones de junio de este año", exigieron.

Al llamado se sumó la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, quien advirtió, en un evento virtual de la Brigada para leer en libertad, que Morena "no tendría que dudar" en tomar la decisión de sacar a Félix Salgado del proceso electoral.

"Creo que transformar este país, de manera profunda, un país que es tan machista, donde normalizamos la violencia, la misoginia, ahora lo puedo decir y con mucha responsabilidad, no tendríamos que dudar, como partido, en que lo mejor es tomar una decisión diferente respecto a la candidatura, para no mermar en nuestra autoridad moral", dijo este jueves.

Se espera que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia haga público su resolutivo respecto al caso, a través de sus canales oficiales.

Nadine Gasman, titular del Instituto de la Mujer, se sumó a esta solicitud para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena cancele la candidatura del candidato guerrerense a la gubernatura y senador con licencia quien es investigado por violación y abuso sexual. Pese a que Gasman ha acompañado a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en dos eventos públicos dónde la exministra marcó su postura sobre el caso, Gasman se había mantenido al margen.

Citlali Hernández, secretaria general del partido también firmó la misiva. El resto son diputadas federales y senadoras del grupo "legisladoras de la paridad". También se sumaron legisladores federales de la Ciudad de México y Guerrero así como simpatizantes de Morena en otras entidades.

La diputada Lorena Villavicencio, una de las principales promotoras de esta carta, declaró a La Silla Rota que en este caso "pesó más nuestra conciencia feminista", y aseguro que han estado en constante comunicación tanto con Gasman como con Hernández. Afirmó que hasta la fecha no han hablado con Mario Delgado ni con las mujeres integrantes de la comisión de Honor y Justicia del partido.

"No hemos tenido oportunidad, sería muy positivo que ellas lean nuestra carta, nuestro mensaje y la petición. Si hubiera oportunidad de hablar con ellas sería fantástico, pero el estatuto no las obliga a escuchar a quienes tienen un interés estatutario por tratarse de un derecho humano fundamental para las mujeres como es el acceso a la justicia. Yo esperaría que nos pudieran recibir; pero si no, que resuelvan de acuerdo a los estatutos, que se establecen que Morena tiene la obligación de evaluar a sus militantes y después a sus candidatos en cuanto a su probidad y que cumplan requisitos".

En la misiva pública las legisladoras reiteraron que los partidos deben exigir a sus candidatos cumplir con la declaración 3 de 3 contra la violencia para garantizar que los aspirantes a una candidatura estén exentos de denuncias investigaciones y yo procesamientos por delitos sexuales, contra la libertad sexual o bien la intimidad corporal.

"No es ético ni responsable anular la voz de las mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual y de género". Advirtió que es responsabilidad de morena como partido contar con candidatos "que gocen de buena fama pública" y que no se contradiga frente al voto mayoritario quedado en el Congreso para reformar leyes en cuestión de paridad de género en espacios públicos.

"Si bien la Comisión de Honestidad no tiene atribuciones para investigar las denuncias por la violencia sexual en contra del candidato, por ser obligación de la Fiscalía de Guerrero, Sí podría apartar de la carrera electoral al político hasta que la justicia resuelve el caso", exhortó. Y recordó que los estatutos del partido facultan a dicho consejo a expulsar a militantes que cometan actos de violencia contra las mujeres".

CALDRÓN RECONOCE A MORENA

El expresidente Felipe Calderón reconoció el procedimiento de Morena para bajar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero.

En Twitter, el exmandatario escribió: "Sé que fue por la exigencia de las mujeres en todo México. Pero también tiene mérito la rectificación de @morena en el caso de Félix Salgado Macedonio. Qué bueno. Sigue pendiente la justicia en el caso de las valientes mujeres que lo denunciaron".

El líder de Morena, Mario Delgado, indicó que "tenemos una democracia interna real. La Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena ha instruido a la comisión de elecciones la reposición del procedimiento de evaluación del perfil del candidato. Una vez que se notifique y conozcamos los detalles plantearemos una ruta para su cumplimiento".

"Una resolución que debía ser más contundente", consideró la diputada Marthe Tagle. Sin embargo, resaltó que la determinación conduce a que Salgado Macedonio no sea candidato a la gubernatura de Guerrero.

Una resolución que debía ser más contundente, pero que conduce a que #FelixSalgadoMacedonio No sea candidato a gobernador.

Jesús Zambrano, líder perredista, dijo que se trata de "un triunfo de la sociedad civil".

