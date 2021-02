¿Renuncias masivas en al PAN tras salida de Calderón?

El PAN sigue secuestrado, sigue con una eliminación completa de su democracia interna. Yo realmente, a pesar de que una vez más el Tribunal Federal electoral me dio la razón de que fui expulsado a la mala y me está recobrando mis derechos partidistas, pues creo que al final del día no lo tomo con tanta esperanza, sigo sin ver ese Partido Acción Nacional al cual yo me afilié (...) Mucha gente, y no sólo a raíz de la renuncia del expresidente Felipe Calderón sino de la pérdida de democracia en el partido, van a presentar su renuncia" aseguró.