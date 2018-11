¿Renuncias masivas en al PAN tras salida de Calderón?

ESTÉFANA MURILLO 12/11/2018 07:27 p.m.

La renuncia al PAN del expresidente Felipe Calderón, ante los resultados de la elección dominical que le dio el triunfo a Marko Cortés como nuevo dirigente nacional del partido, derivaría en una ola de renuncias por parte de militantes e icónicos liderazgos albiazules, advirtió el exsenador de la República y activo de la corriente "calderonista", Jorge Luis Lavalle Maury.

Sin dar nombres, debido a que reconocidos militantes se lo compartieron en un acto de confianza, el exlegislador y allegado al grupo de Calderón Hinojosa aseguró en entrevista con La Silla Rota que vienen cientos de renuncias de militantes que desaprueban "la simulación" a través de la cuál "grupo Anaya" conservó el control del PAN.

Él mismo sostuvo que en días próximos estará analizando su permanencia o no en las filas del instituto albiazul, debido a que recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a su partido que se le restituyan sus derechos como militante, consideró que el panorama para Acción Nacional es "poco esperanzador".

El PAN sigue secuestrado, sigue con una eliminación completa de su democracia interna. Yo realmente, a pesar de que una vez más el Tribunal Federal electoral me dio la razón de que fui expulsado a la mala y me está recobrando mis derechos partidistas, pues creo que al final del día no lo tomo con tanta esperanza, sigo sin ver ese Partido Acción Nacional al cual yo me afilié (...) Mucha gente, y no sólo a raíz de la renuncia del expresidente Felipe Calderón sino de la pérdida de democracia en el partido, van a presentar su renuncia" aseguró.

Felipe Calderón presenta su renuncia al PAN

Jorge Luis Lavalle Maury, es uno de los llamados "rebeldes del PAN" que, junto a Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega y el ex panista Javier Lozano, formaron un frente contra el entonces líder del partido Ricardo Anaya, a quien acusaron de restringir la democracia para mantener el control de Acción Nacional.

Ninguno de los mencionados se ha pronunciado abiertamente al respecto; sin embargo, Lavalle Maury no descarta que al igual que él, estén valorando su eventual salida del partido para unirse al proyecto de Felipe Calderón de crear un nuevo partido político.

Quiero ser muy respetuoso de la confianza con la cual me lo han comentado muchos, pero no descarto que sean varios los que estén pensando exactamente lo mismo. No sé qué es lo que vayan a hacer, pero eso ya quedará dentro de la conciencia de todas esas personas, pero de que lo están pensando eso sí lo puedo confirmar. Hay que ver que la renuncia del expresidente Felipe Calderón es consecuencia de lo que está pasando, no es algo que le nació por simple casualidad y esos problemas que señala muy claramente en su carta el presidente Felipe Calderón me parece que es el sentir de miles de panistas", declaró.

PANISTAS IDENTIFICADOS CON FELIPE CALDERÓN

Además de los exsenadores y otrora integrantes del Gabinete del expresidente Felipe Calderón, Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth y Salvador Vega Casillas, hay reconocidos militantes que respaldan absolutamente al ex mandatario que está por crear un nuevo partido.

Algunos de ellos reaparecieron en el pleno proceso electoral cuando la entonces aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala estaba en campaña por el máximo cargo de representación, aunque terminó por renunciar a la contienda.

Entre ellos se enlistan Alberto Cárdenas y Emilio González Márquez, ex mandatarios de Jalisco; Fernando Canales Clariond, de Nuevo León; así como José Guadalupe Osuna Millán y Alejando González Alcocer por Baja California).

Ellos, en su momento, formaron parte del Consejo Político de la ex primera dama.

Quién también formó parte de su equipo, fue el aspirante Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del que lleva su nombre, quien fue vencido en la elección de este domingo por la dirigencia del PAN.

Él tampoco se ha pronunciado sobre su futuro en Acción Nacional, aunque si expresó su rechazo por los resultados del proceso con los que "el PAN seguirá secuestrado".

Calderón fue víctima de sus propias estrategias: Ernesto Ruffo

Para Ernesto Ruffo, primer gobernador de oposición en la historia del país quién también aspiró a dirigir el PAN, el expresidente Felipe Calderón fue víctima de sus propias estrategias. "Cosechó lo que sembró cuando tuvo el poder".

En entrevista con La Silla Rota, sostuvo que "Yo ya esperaba que algo así sucediera y de hecho siento cierto alivio de que se vaya Calderón porque los intereses o las maneras de él son las que finalmente avivaron los conflictos internos. Él mismo, al ser presidente de la República, controló y manipuló al Consejo Nacional. Calderón terminó siendo víctima de su propia estrategia".

Desde la perspectiva de Ernesto Ruffo, no será nada fácil para Calderón Hinojosa constituir un nuevo partido pues considera que ya no tiene suficiente capital político. "Yo no veo que sea tan fácil para ellos crear un nuevo partido. Con estos deseos yo creo que van a batallar mucho".

El otro conflicto que dejó la renovación de la dirigencia

En lo que respecta a los resultados de la elección donde se impuso como futuro líder nacional del PAN, Marko Cortés, ambos entrevistados recriminaron "la simulación" que significó este proceso y coincidieron en que el partido sigue "secuestrado".

Desde la visión de Ernesto Ruffo, la elección de Marko Cortés es la continuidad de Ricardo Anaya, quien sigue siendo "el punto común" de los problemas que dieron paso a la crisis de su partido.

En entrevista aseguró que con Marko Cortés a la cabeza vendrán tres años más de "control absoluto"; sin embargo, advirtió que seguirán su lucha por "recuperar" los valores que le dieron origen al Partido Acción Nacional.

El proceso fue controlado a favor del candidato oficial. Nos encontramos con un PAN pragmático que se ocupa en controlar a la militancia. Esta es la realidad en donde los intereses se impusieron a las razones del interés público y del bien común".

Mientras tanto, a decir de Jorge Luis Lavalle, el PAN sigue cayendo en los mismos vicios que detonaron la división ya la crisis interna.

El PAN sigue secuestrado, sigue con una eliminación completa de su democracia interna, sigue sin poder recuperar buena parte de los motivos que le dieron origen. Me parece que el PAN sigue cayendo en los mismos vicios y no puede estar en este estado de secuestro en el cual todavía se encuentra. Se perdió completamente la autocrítica, la capacidad de debatir, la capacidad de disentir".

LEA TAMBIEN Además de Calderón, éstas son las principales renuncias al PAN Personajes como Margarita Zavala, Javier Lozano, Gabriela Cuevas y Luisa María Calderón renunciaron en el último año de crisis en Acción Nacional

mlmt