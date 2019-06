Renuncia titular de Migración, Tonatiuh Guillén

REDACCIÓN 14/06/2019 02:02 p.m.

Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) renunció a su cargo este viernes.

LEE MÁS: EU invertirá 7 bdd para frenar migración: Ebrard

En oficio dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció el apoyo de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Encinas, subsecretario de derechos Humanos, Población y Migración.

Muchas gracias Tonatiuh Guillén por tu destacado trabajo al frente del @INAMI_mx, demostraste tu capacidad académica y tu integridad.

Respeto tu decisión y, sin duda, seguirás aportando en la @SEGOB_mx. — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) 14 de junio de 2019

Posibles causas de la renuncia

Carlos Loret de Mola, en su columna de este jueves en el periódico El Universal publicó:

"En la misión a Washington para tratar de convencer a Trump de que no aplicara los aranceles, no pintó Gobernación. Notable que se estuvieran arreglando asuntos migratorios y no estuviera ahí el jefe del Instituto Nacional de Migración, el doctor Tonatiuh Guillén. Pero hubo una razón para que el presidente López Obrador determinara que no formara parte de la delegación: cuando a finales de marzo voló a Miami la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para reunirse con su entonces homóloga norteamericana Kirstjen Nielsen, el doctor Tonatiuh Guillén formaba parte de la comitiva. En la junta, cuando la entonces secretaria Nielsen exigió que controlaran el flujo de migrantes, el funcionario mexicano respondió defendiendo el derecho a la migración y la movilidad. Ese discurso enfureció a los vecinos del norte, al grado que Nielsen habría levantado la voz hasta la frontera con el grito y el regaño. Aparentemente por eso no llevaron a Tonatiuh Guillén esta vez a Washington".

Se pronuncia el PAN

Ante la crisis migratoria y con la renuncia de Tonatiuh Guillén del @INAMI_mx, lo único que demuestra el @GobiernoMx es desorden y corrupción. https://t.co/IGEgeTCOha — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) 14 de junio de 2019

LEA TAMBIEN Duplica EU número de migrantes que regresa a México "Acaba de subir a 200 personas ya los retornados", dijo el director de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, Rogelio Pinal