Renuncia Olga Sánchez Cordero a Segob; Adán Augusto, al relevo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la lealtad de Olga Sánchez Cordero en Gobernación al ser la primera mujer en ocupar dicha cartera y destacó el sueño de la ministra en retiro de llegar al Senado.

"Me ha ayudado mucho, mucho, ha sido leal, me ha ayudado mucho en este compromiso que tenemos de generar una sociedad mejor. pero a esta mitad del camino, ella me dijo que quería reincorporarse al Senado, y va a estar como senadora. Qué puedo decir sobre su trayectoria pública, es de lo mejor que puede haber, es una mujer ejemplar, honesta, con principios".

Por ese motivo, dijo López Obrador, he invitado, para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación, mi paisano, mi amigo entrañable, a Augusto López Hernández, para consumar la transformación de México. Adán va a ser el próximo secretario de Gobernación".

Sánchez Cordero agradeció la oportunidad de ocupar la titularidad de la secretaría de Gobernación.

"Continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación. Solo me resta agradecerle infinitamente todas la atenciones, la confianza que depositó en mi persona. Haber trabajado con usted ha sido un privilegio", dijo.

Adán Augusto, gobernador de Tabasco, aceptó el reto para consolidar el proyecto de la cuarta transformación.

"Voy a ir a Villahermosa a pedir formalmente mi licencia como gobernador de Tabasco, e incorporarme a la Secretaría de Gobernación", adelantó.

LA CARTA DEL REGRESO

En una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, Sánchez Cordero informó su determinación de reincorporarse a partir de esta fecha a las actividades legislativas que le corresponden como senadora electa para la LXIV y LXV legislatura del Congreso de la Unión.

La Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero regresará al Senado. También lo confirmó el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, a través de su cuenta de Twitter.

"Expresamos nuestro beneplácito a la doctora Olga Sánchez Cordero por su decisión de reincorporarse como senadora propietaria", dijo Monreal quien además le dio la bienvenida.

Fuentes cercanas al Senado refieren que la ministra en retiro se perfila como próxima presidenta de la Mesa Directiva, y no alguna de las candidatas cercanas al senador Monreal.

El rumor comenzó a circular desde esta mañana de este jueves, pero Ricardo Monreal y fuentes de la Secretaría de Gobernación lo confirmaron pasando el mediodía.

Ayer, el senador morenista expresó que, si los legisladores de su bancada lo deseaban, él podía "ser revocado" de su cargo como coordinador, pero no se perfila que ese sea el papel de la aún secretaria.

OTROS RUMORES

Desde diciembre de 2019, comenzaron también algunas filtraciones sobre una probable renuncia de Sánchez Cordero a su cargo como funcionaría federal. Sin embargo, ella lo desmintió en varias ocasiones con la frase "hay secretaria para rato".

Primero, se dijo que por una cuestión de salud tendría que abandonar su cargo, pero ella confirmó a los reporteros de la fuente que se había sometido a una cirugía de corazón abierto por lo que se encontraba ya en perfecto estado de salud.

Durante el 2020 y parte de 2021, se habló nuevamente de su sucesión por diversas razones políticas, pero ella siempre respondió que contaba con "el total respaldo" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, el contexto oficial de su salida ocurre tras la ruptura política entre el titular del Ejecutivo y Monreal, tras los resultados electorales del 6 de junio en la Ciudad de México. el columnista Salvador García Soto se refirió al tema y detalló que la relación entre ambos políticos se había enfriado; y que incluso Monreal ya no era requerido a los desayunos con el mandatario.

Ayer Sánchez Cordero acudió a la plenaria en la Cámara de Diputados; sin embargo, ella no realizó ninguna declaración a la prensa respecto al mensaje que emitió a los integrantes de la Cámara Baja.

Se da por hecho que el regreso de Sánchez Cordero al Senado fortalecerá su papel como enlace entre el presidente y los legisladores de Morena, de inicio al tercer informe de gobierno y el último trienio del gobierno de la 4T, que ha enlistado que sus prioridades en los próximos cuatro meses son la reforma electoral, a la Guardia Nacional y otra reforma eléctrica.

