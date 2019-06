Renuncia Muñoz en FGR; fue "herencia" de Peña

MARCOS MUEDANO 02/06/2019 09:24 p.m.

El polémico subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, Felipe DE Jesús Muñoz Vázquez, queda fuera de la Fiscalía General de la República (FGR)

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, nombrará esta semana a los nuevos encargados de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En el caso de la SEIDF, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien hasta el pasado viernes era titular de esa institución, fue separado del cargo por actos de corrupción que ya son investigados, mientras que Omar García Harfuch, dejó la AIC para atender temas personales.

Fuentes del Gobierno Federal y de la Fiscalía General de la República explicaron a LA SILLA ROTA, que en el ocaso Felipe Muñoz Vázquez, inició con los diferentes cuestionamientos que recibió el fiscal Gertz sobre el mantener en su equipo a un funcionario que es señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de tortura, vejaciones y tocamientos sexuales cuando fue procurador General de Justicia en Aguascalientes durante el mandato de Carlos Lozano de la Torre.

A esas acusaciones se sumó una investigación interna de la FGR, la cual llegó al escritorio de Gertz Manero. El informe detalla las omisiones de Felipe Muñoz para investigar el desvió de 700 millones de pesos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante el periodo en que Rosario Robles fue titular de ambas dependencias y Emilio Zebadúa González quien fue Oficial Mayor.

El desvío de recursos conocido como "La Estafa Maestra", fue dado a conocer a partir de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin embargo para el gobierno de Enrique Peña Nieto, el escándalo pasó desapercibido.

La investigación interna de la FGR detalla que Felipe Muñoz asumió en noviembre de 2016 la titularidad de la SEIDF por invitación del ex procurador Raúl Cervantes Andrade, primo de Humberto Castillejos Cervantes, ex consejero jurídico de Presidencia y amigo de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las investigaciones internas de la FGR, Felipe Muñoz Vázquez guardo en al cajón diferentes investigaciones para dar protección a distintos funcionarios cercanos a Humberto Castillejos Cervantes, entre ellos, Rosario Robles Berlanga y a Emilio Zebadúa González, piezas clave en la investigación de la "Estafa Maestra".

Otros expedientes en los que no se llevaron a cabo las investigaciones adecuadamente están relacionados con Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, así como los relacionados con la compra que realizó Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de la planta de fertilizantes y la unidad de compresión (Área VI), ubicadas en Coatzacoalcos y Cosoleacaque,

OMAR GARCÍA HARFUCH

El pasado viernes (31 de mayo) Omar García Harfuch, quien estaba al frente de la Agencia de Investigación Criminal dejo el cargo para atender temas personales.

Fuentes consultadas por LA SILLA ROTA mencionaron que Harfuch agradeció al fiscal Alejandro Gertz Manero confiar en su trabajo y permitirle continuar con el mismo en la transición de gobierno.

Harfuch asumió el mando de la AIC el 9 noviembre de 2016, en lugar de Tomás Zerón de Lucio, quien fue separado por señalamientos en su contra en las investigaciones de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero en 2014.

El ex titular de la AIC inició su carrera policial con una Jefatura de Departamento en 2008 en la Policía Federal. Al formar parte de la División de Seguridad Regional, el ex comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, lo designó en diciembre del 2012 como Coordinador Estatal de Guerrero.

Los resultados obtenidos le permitieron formar parte de la División de Gendarmería y después ser nombrado titular de la División de Investigación de la Policía Federal, unidad encargada de atender delitos de alto impacto, como secuestro, extorsión, narcotráfico, entre otros.

La dimisión de Harfuch fue acompañada de diferentes capturas, entre ellas la de Pedro Ramírez Pérez, "El Jamón" líder de la Unión Tepito y Jorge Flores Conchas, "El Tortas", líder de la Anti-Unión, así como Jesús Ancona, "El Enano" jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México.

Las investigaciones que encabezó Harfuch también permitieron la detención de los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Angulo y Tomás Yárrington Ruvalcaba,

La de Giulio Perrone, integrante de "La Camorra" en Italia; Ángel María Tellería Uriarte, relacionado con el grupo terrorista ETA; Raúl Flores Hernández, "El Tío", operador financiero del Cártel de Sinaloa y del CJNG.

También la de Dámaso López Núñez "El Licenciado"; José; Antonio Romo López "La Hamburguesa", líder del Cártel de Los Zetas,

en Zacatecas; Hernán Martínez Zavaleta "Comandante H", jefe de plaza en Veracruz de Los Zetas; Nahúm Abraham Sicairos Montalvo, operador financiero de "El Mini Lic".

Otra de ellas es la de León, Guanajuato a Héctor Ortiz Solares, "El H-1" o "El Patrón" o "Bandido Boss", líder de los "Bandidos Revolutions Team", grupo de obtenía entre los 50 y cien millones de pesos a través del hackeo a instituciones bancarias.

