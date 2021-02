Renuncia Ivonne Ortega al PRI por "malas mañas" en elección interna

Ivonne Ortega renunció este viernes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 29 años de militancia y luego de acusar que en la pasada elección interna se presentaron las viejas mañas y prácticas deshonestas que convirtieron a esta jornada en una de las más vergonzosas de la historia del país, en la cual Alejandro Moreno fue electo presidente del tricolor.

A través de un video difundido en redes sociales, Ortega destacó que en este proceso “al PRI lo refundieron”. Recalcó que de seguir con estas prácticas, el tricolor está destinado a la extinción.

Agregó que le entristecen los liderazgos que se prestaron a esta nueva estafa, aunque reconoció a los liderazgos que resistieron los embates de la cúpula.

Lanzó que el PRI del domingo 11 de agosto no me representa, sin embargo, comentó que impugnará la elección porque los más afectados serías los miembros de la militancia. Aunque aseguró que no lo hace a favor de la presidencia ilegítima ni por la cúpula.

En congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia. Siempre estaré agradecida por las experiencias, las oportunidades y por los amigos y amigas que me brindó”, comentó en su cuenta de Twitter.





El presidente del PRI, Alejandro Moreno, lamentó la decisión de Ivonne Ortega de renunciar al PRI.

“De mi parte siempre recibió respeto y la mano extendida”, comentó Moreno en Twitter.

Recalcó que “es respetable su decisión si considera que el partido que le ofreció una larga carrera política, ya no satisface sus intereses y ambiciones personales”.

José Encarnación Alfaro, quien participó en fórmula con Ortega, también envió un mensaje al señalar que el pasado proceso interno pasará a la historia como el más desaseado del PRI, sin embargo, permanecerá en el tricolor.

También Lorena Piñón, exaspirante a dirigir al PRI envió una carta a los militantes del PRI y a los medios de comunicación donde resalta que no renuncia su compromiso con la base militante, criticando "los ataques de Ivonne Ortega" a su persona para ser ella la única candidata mujer en la contienda por la firigencia del CEN del partido.





