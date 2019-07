Renuncia de Urzúa llegó en el peor momento, por la desaceleración económica: expertos

Yo entiendo la prisa del presidente, él pretende barrer con corrupción de décadas, que no es fácil, que empieza por cómo se gasta el presupuesto y cómo se destina, a quién llega. Entiendo que tendría que tomar medidas radicales, si hubiera sido gradual seis años no le alcanzaban. Pero ya hay focos rojos. El presidente debe reconsiderar no medidas sino implicaciones y corregir errores. Esto es una llamada de atención para él. Estoy de acuerdo en lo que hace, si no lo hace ahora no lo hacía, como con el huachicol. Si no lo hacía radicalmente no iba a funcionar, pero se prenden los focos rojos