Renuncia de Medina Mora, por 2 averiguaciones abiertas en FGR: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que son dos averiguaciones las que tiene en proceso el exministro Eduardo Medina Mora en la Fiscalía General de la República (FGR) y esas fueron las causas de su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, López Obrador aseguró que desconoce sobre qué tratan estas dos acusaciones en contra de Medina Mora.

“La investigación está en la Fiscalía general, con respecto a la renuncia de Medina Mora, va a atender asuntos legales, la Fiscalía tiene dos averiguaciones en proceso sobre este asunto, no puedo decir más porque no me corresponde (…) son las averiguaciones, yo creo que la Fiscalía podría de nuevo aclarar sobre qué tipo de investigación está llevando a cabo”, precisó el mandatario mexicano en conferencia mañanera.





“HABRÁ RESULTADOS EN SEGURIDAD ESTE AÑO”





El presidente López Obrador afirmó que su gobierno espera dar resultados en 2020 en materia de seguridad, luego de que fuera cuestionado por el periodista Jorge Ramos en la conferencia de Palacio Nacional.

“Cuando pronto yo estoy comprometiéndome. El día 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país, este año van a haber resultado en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado”, afirmó.

Jorge Ramos le dijo que en su administración se habían dado las mayores cifras de violencia desde la Revolución y detalló que de diciembre de 2018 a noviembre de 2019 han sido asesinadas 34 mil 579 personas, al tiempo que destacó un alza en secuestros y otros delitos.

El periodista Jorge Ramos @jorgeramosnews acudió a la mañanera y así cuestionó al presidente @lopezobrador_ por el alza de homicidios en México pic.twitter.com/Ka3O8gMaxC — La Silla Rota (@lasillarota) January 15, 2020

El presidente respondió:

“Es un tema que tratamos todos los días, una asignatura pendiente, un problema que no hemos podido resolver, tiene una explicación no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad de la violencia, no se atendieron las causas”.

"Estamos hablando no sólo de una crisis, sino de una decadencia, de un proceso de degradación progresiva. Ya logramos detener la tendencia al alza en la incidencia delictiva" @lopezobrador_ responde a cuestionamientos del periodista Jorge Ramos @jorgeramosnews y presenta cifras pic.twitter.com/tnaJNqbF9N — La Silla Rota (@lasillarota) January 15, 2020





PIDE QUE NO PRESCRIBA DELITO DE ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES





El presidente López Obrador manifestó que está de acuerdo en una reforma que evite la prescripción de delitos como abuso sexual contra menores, como ha pasado en casos en los que se involucra a los Legionarios de Cristo.

Sin embargo, comentó que corresponde a los legisladores presentar las iniciativas para las reformas en dicho sentido.

“Sí, en ese sentido sí, pero corresponde a legisladores presentar iniciativas, yo sí considero que no deben prescribir este tipo de delitos”, lanzó.

Esto sucede luego de que el sacerdote Fernando Martínez ya no puede ser sancionado debido a que el delito ya prescribió y luego de que la Congregación Legionarios de Cristo retiró el estado clerical al personaje acusado de abuso sexual contra un niño.













(Luis Ramos)