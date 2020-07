Renuncia coordinadora del Foro Consultivo del Conacyt

Tras su renuncia como coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), la doctora Julia Tagüeña Parga dijo que tomó esa decisión debido a la inoperabilidad de este órgano porque dejó de recibir los recursos que por ley debía otorgar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En una carta, Tagüeña Parga denunció que este año el Foro no recibió el presupuesto que se le otorgaba anualmente a través del Conacyt, con base en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Explicó que el FCCyT ganó la suspensión definitiva de esta decisión y obtuvo un amparo en primera instancia, pero a pesar de eso, sigue sin recibir recursos.

Tagüeña Parga dijo que ante la falta de presupuesto, la Mesa Directiva decidió suspender labores y dejar sus bienes inmuebles en comodato a la UNAM.

"Esta situación me ha llevado a presentar a la Mesa Directiva mi renuncia como coordinadora general a partir del 15 de junio de 2020", detalló la científica.

Recordó que el foro fue creado en 2002 como un órgano autónomo de consulta del Ejecutivo federal y del Poder Legislativo para hacer escuchar las voces de la comunidad científica.

Sin embargo, recientemente fue creado otro foro mediante cambios en el estatuto orgánico del Conacyt, el cual de acuerdo con Tagüeña Parga opera en contradicción con la ley y carece de autonomía.

En entrevista con La Silla Rota, Tagüeña Parga explicó que el puesto de coordinador general que ella ocupaba es un cargo honorífico que nombra la Mesa Directiva, por lo que no estaba contratada ni cobraba por esta labor.

La doctora explicó que durante 17 años se otorgó dinero al Foro a través del Conacyt, con el fin de que fuera independiente, en el estatuto orgánico de esa época se estableció que para que se le pudieran entregar esos recursos se debía constituir como una asociación civil.

"Llega el momento de que el actual Conacyt cumpla con el artículo 38 y entonces dice que no puede hacerlo porque no le quiere dar dinero a una A.C. lo cual no hacía ningún sentido porque el Foro se había vuelto A.C. porque el Conacyt lo había pedido y además, evidentemente hay muchas otras A.C. que reciben dinero", dijo la doctora.

"Es muy importante mencionar que es un dinero dado directamente por el Conacyt, con base en la ley y que todo el trabajo siempre fue evaluado, siempre fue auditado y siempre se dieron cartas de quien funcionamiento. Porque ahora de pronto quién sabe qué pasó con el dinero, se sabe perfectamente, está todo auditado y organizado", afirmó.

Tagüeña Parga señaló que en este año ya se cambió tres veces el estatuto orgánico del Conacyt y que en la última modificación se desapareció el Foro para crear uno nuevo que no sea asociación civil, pero que dependerá totalmente de Consejo, por lo que no será autónomo ni independiente.

Recordó que la Ley General de Ciencia y Tecnología tiene que ser promulgada este año, por lo que ahora toca que en ésta se incluyan espacios autónomos, ya que de no hacerlo, no habría voces independientes.

Al ser cuestionada sobre la situación de la ciencia en el país en este momento, la doctora respondió: "Es claramente muy complicada, justamente el tema de la pandemia nos hace pensar en la enorme importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación y sería muy importante que México le apueste a esto".









