Renuncia cercano a Beltrones al PRI; lo vinculan a Morena

El ex secretario particular de Beltrones detalló que el PRI de hoy no es aquel "responsable y congruente" al que perteneció por más de 25 años

15/03/2018

Canek Vázquez Góngora, diputado local en Hidalgo y hombre cercano a Manlio Fabio Beltrones (Especial/Archivo)

A través de una carta enviada a la Presidencia del partido, Canek Vázquez Góngora, diputado local en Hidalgo y hombre cercano a Manlio Fabio Beltrones, dio a conocer este jueves su renuncia al PRI debido a que este instituto político ha perdido su identidad en los últimos meses.

En algunos medios de comunicación, se ha referido que tras su salida del tricolor, Vázquez Góngora se uniría a las filas de Morena, partido del puntero en las encuestas por la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

En la misiva dirigida al líder nacional Enrique Ochoa, el ex secretario particular de Beltrones detalló que el PRI de hoy no es aquel "responsable y congruente" al que perteneció por más de 25 años.

Canek Vázquez se desempeñó como secretario de Manlio Fabio en la 60 Legislatura. También lo apoyo como secretario general adjunto cuando Beltrones fue presidente nacional del PRI.

Por otra parte, se conoce que es cercano al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Vázquez Góngora agregó que esta renuncia refuerza sus "convicciones más hondas y marcadas como un hombre progresista de centro izquierda liberal".

Según información de Milenio, el ex priísta acudirá este mismo jueves ante la sede estatal de Morena para registrarse como candidato plurinominal para una diputación federal.

Canek Vázquez ocupó, entre otros puestos, la presidencia del Frente Juvenil Revolucionario, fue consejero político nacional y subsecretario coordinador de la CNOP.

