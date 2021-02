Renovación de dirigencia de PAN, entre “desventajas y amenazas”, denuncia Gómez Morín

Denunció que se están registrando amenazas a militantes que trabajan en gobiernos emanados del PAN para que no se respalde a otro candidato

A 79 años de que su abuelo fundó el Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Gómez Morín busca presidir este instituto político, aunque según denuncia, el proceso está transcurriendo bajo “una situación complicada”, en medio de amenazas a la militancia y sin condiciones de equidad entre aspirantes.

En entrevista con La Silla Rota, Manuel Gómez Morín del Río funcionario en el gobierno de Vicente Fox, quien en el pasado proceso electoral respaldó la candidatura independiente de Margarita Zavala, aseguró que “el Grupo Anaya”, a través de Marko Cortés –a quién llama “el candidato de la continuidad”- sigue aferrándose a la dirigencia nacional haciendo uso de las estructuras partidistas.

Denunció que incluso se están registrando amenazas a militantes que trabajan en gobiernos emanados del PAN para que no se respalde a otro candidato, y aunque omitió nombres, afirmó que es una situación que se ha expuesto a la Comisión Nacional Electoral de su partido.

El también exdiputado federal además hizo alusión a los que consideró fueron grandes errores de la administración que encabezó Ricardo Anaya, entre ellos haber dejado a la militancia fuera de decisiones trascendentales para el partido, así como haberles arrebatado la oportunidad de competir por cargos de elección popular

- Ha habido intercambio de señalamientos entre aspirantes, quejas y hasta una impugnación ya desechada en torno a la renovación de su dirigencia, ¿cómo transcurre actualmente este proceso?

Enfrentamos un proceso que está siendo seguido por los ciudadanos, por los militantes del PAN, porque saben de la importancia respecto al papel que, como principal partido de oposición, debe asumir nuestro partido ante esto que se está viviendo con López Obrador.

Sin embargo, hay temas de la convocatoria y de la normatividad del partido que nos ponen en una situación complicada. El hecho de pedir el 10% de las firmas del padrón y poner un tope por entidad federativa son cosas que no observan principios de racionalidad ni de proporcionalidad, menos de equidad. Son cosas que esperamos que se corrijan, además de los tiempos que se fijaron. Se dio muy tarde la convocatoria y dieron tiempos muy cortos para poder conseguir las 28 mil firmas que se requieren para el registro.

Además hemos hecho señalamientos porque hay estructuras del partido apoyando a Marko Cortés, en este proceso de recoger firmas, hay amenazas en donde gobierna Acción Nacional para que no nos den firmas ni se aparezcan en nuestros eventos, eso lo hemos identificado y lo hemos señalado ante la Comisión (Nacional de Elecciones) del PAN.

- ¿Amenazas por parte de quién?

Son amenazas a gente que trabaja en gobiernos emanados de Acción Nacional a quienes les han dicho que si aparecen en nuestros eventos o los corren o habrá represalias de otro tipo contra ellos.

Sobre los liderazgos que están detrás de esta situación, es información que no puedo otorgar en este momento.

- ¿Son liderazgos que permanecen al frente de la dirigencia nacional?

Te digo cuál es el pecado pero no cuáles son los pecadores. Lo que podemos decir es que hay militantes que se sienten amedrentados, los amenazan, los están observando.

Es algo que a todos nos preocupa y que estamos señalando para que se pongan los correctivo correspondientes.

- ¿Habrá alguna denuncia formal?

Aquí el problema es conseguir las pruebas porque la gente no quiere testificar ni quiere hacer declaraciones, entonces eso nos pone en un predicamento porque yo no voy a estar exponiendo a la gente, no puedo hacerlo, sería irresponsable.

- Se ha referido a Marko Cortés como “el candidato de la continuidad”…

Eso lo he dicho y lo sostengo. Para mi es un candidato de continuidad, él estuvo dentro del primer círculo de Ricardo Anaya, de su grupo que tomó todas las decisiones del partido desde que Ricardo Anaya llega a la dirigencia nacional.

Ha sido actor de primer nivel en todas las decisiones que tienen a Acción Nacional dónde estamos y además viene con el cobijo de ellos, el hecho de que tenga a la estructura del partido operando en su favor pues quiere decir que trae su cobijo y también el de los gobernadores en un pacto, o en un acuerdo donde no sabemos que negociaron.

Evidentemente si marca la continuidad y además creo que el 1 de julio quedó muy claro que a la ciudadanía no le gustó este PAN, que no están de acuerdo con lo que están proponiendo.

- Desde su perspectiva, ¿sería falsa está supuesta ruptura entre Marko Cortés y Anaya?

Yo no creo que haya habido ninguna ruptura ahí, siguen en acuerdos, lo único que están haciendo es enviar nubes de humo para desviar la atención y seguir adelante con su proyecto.

- ¿Cuáles son los errores que consideraría “imperdonables” por parte de la militancia hacia la dirigencia de Ricardo Anaya?

El haber tomado una serie de decisiones que no solamente dejaron fuera a la militancia sino que además la lastimaron porque todo lo que fue la alianza fue una decisión meramente cupular donde no participó la militancia.

Luego hubo designaciones en las que tampoco tomaron en cuenta a la militancia.

Dentro de la construcción de la alianza el PAN cedió muchos cargos de elección popular en las cuales pudieron haber participado panistas y todo eso fue sin tomar en cuenta a la militancia, lastimando al propio partido, porque no se les dejó ser parte de la toma de decisiones y tampoco se les permitió contender por cargos de elección popular.

- ¿Qué requiere el PAN para resurgir tras el efecto Morena del 1 de julio?

El rescate del PAN empieza en su dirigencia. Se requiere de una dirigencia que actúe correctamente, una dirigencia que no venga de pactos ni de acuerdos sino que surja del voto de los propios militantes.

Se requiere sobre todo de una dirigencia que actué no en función de intereses personales o de grupo, sino que actué en función del proyecto, del propósito del propio partido teniendo siempre en mente el bien del país.

Hace falta un partido de oposición fuerte, un partido de oposición que tenga que hacer los señalamientos, que dé batallas, que haga pronunciamientos y, más que agenda, que marque línea en diferentes temas. Y que se sea un contrapeso real a las ocurrencias del presidente electo.

- ¿Qué le ofrece Gómez Morín, nieto de uno de los fundadores del partido, a la militancia albiazul?

Efectivamente soy nieto de uno de los fundadores de Acción Nacional, a quién admiro, creo que fue un gran mexicano que hizo grandes contribuciones para nuestro país, entre ellas el PAN.

Hay un legado que tenemos que defender, no solo yo, sino todos los panistas, que es el legado de Gómez Morín, el legado de González Luna, el legado de todos los fundadores de Acción Nacional, al haber sido quienes fundaron el partido y al haber definido nuestros principios, nuestros valores, nuestra doctrina, hay un legado ahí que todos los panistas debemos defender.

Ahora, el que vaya yo, pues yo también tengo mi trayectoria como abogado, militante, como político, lo que me ha dado cierto capital por eso me estoy poniendo al servicio de esta causa que es la presidencia de mi partido.

