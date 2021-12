Renace con AMLO la Conago en Tabasco; sepultan la Alianza Federalista

Villahermosa, Tabasco.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) renació este jueves en Tabasco, luego de la reunión que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo con los gobernadores de todo el país. Algunos de ellos incluso se posicionaron por dejar atrás la Alianza Federalista, esfuerzo construido por 10 gobernadores en septiembre de 2020, "para hacer frente" al gobierno.

En primer lugar, el presidente de la Conago, Omar Fayad Meneses, logró reunir a la mayoría de los gobernadores (solamente Jalisco mandó un representante). Ya en la reunión, todos coincidieron en que más vale "mantenerse unidos" ante los retos que enfrenta el país.

Fue el caso de Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien manifestó que, bajo su administración, su estado se mantendrá como integrante de la Conago (había salido bajo el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón). "Ya eso de la Alianza Federalista hay que darle vuelta a la hoja", declaró.

"Ya eso de la Alianza Federalista hay que darle vuelta a la hoja y como país estar unidos porque los retos son grandísimos como para andar peleados y con mezquindades".

Samuel García indicó que en la reunión de la Conago se planteó la unión de todos los estados para solucionar los problemas que aquejan a todo el país.

López Obrador se reunió con todos los gobernadores en agosto de 2020, antes de que, en septiembre de ese mismo año, 10 de ellos anunciaran su renuncia a la Conago y formaran la Alianza Federalista, cuerpo del que caso todos salieron tras las elecciones de junio de 2021.

Dentro de la Alianza Federalista, conformada inicialmente por 10 gobernadores, solo quedaron –luego de las elecciones de junio de este año– los gobernadores panistas Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Mauricio Vila, de Yucatán; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Martín Orozco, de Aguascalientes; el priista Miguel Riquelme, de Coahuila; y Enrique Alfaro, de Jalisco.

Incluso el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, declaró que el proyecto de la Alianza Federalista debe replantear su rumbo. No descartó que los gobernadores que aún la integran deban reunirse, pero para decidir si se le da "santa sepultura".

"A ver si nos reunimos, invitar otros estados o ver si ya se le da sana sepultura, pero fue un proyecto que funcionó, que sirvió un objetivo y fue buena la Alianza".

A su llegada a Tabasco, Omar Fayad adelantó que hará "un gran esfuerzo" para que los gobernadores que salieron de la Conago regresen a ésta. "México nos necesita a todos y hoy tenemos, con esa gran responsabilidad, que asumir un nuevo rol como Conago", dijo.

En entrevista, el gobernador de Hidalgo y presidente de la Conago también aseguró que sus prioridades serán fortalecer el federalismo, coordinarse estrechamente con los gobierno municipales y el federal. "Hacerlos planteamientos que México necesite", añadió.

A su llegada, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, recordó que la Conago nació con el fin de promover el federalismo y debe reactivarse con ese mismo fin. También, celebró que se tenga la reunión con el presidente de la República, de manera presencial.

CONAGO, "CLUB DE AMIGOS" DEL EJECUTIVO: EXGOBERNADORES

A casi dos décadas de su fundación, la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) ya no es lo que fue. De representar un contrapeso al Poder Ejecutivo federal se convirtió en un club de amigos que se reúne periódicamente con el mandatario en turno para tomarse la foto. A esta conclusión llegaron exgobernadores consultados por La Silla Rota.

En este momento, la presidencia de la Conago recae en el priista Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, quien hace unos días llamó a sus homólogos a no faltar a la reunión. Cabe recordar que, hace un mes, el mismo Fayad anunció que la Conago no debe ser un contrapeso de ningún poder.

La ahora diputada federal de Movimiento Ciudadano y exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, afirmó en entrevista con La Silla Rota que la Conago nació en el sexenio del presidente Vicente Fox "para que los gobernadores pudieran negociar proyectos en diferentes regiones del país y no solo para sus estados". Y recordó que los acuerdos eran aprobados por unanimidad y no por mayorías.

"Lamentablemente, hoy vemos a la Conago como una reunión de cuates porque no se llega a ningún acuerdo; particularmente en el presupuesto no se alcanza ningún acuerdo por voluntad del gobierno federal".

El ex gobernador de Guanajuato y diputado federal panista Juan Carlos Romero Hicks perteneció a la generación fundadora de la Conago, en marzo de 2002. En entrevista, recordó que, inicialmente, la Conago tuvo tres principios: mantener el pacto federal, respetar la soberanía de cada entidad e impulsar temas por consenso.

"Teníamos el espíritu federalista que significa que municipios, estados y federación son esferas de autoridad, de atribuciones exclusivas y algunas concurrentes. Pero en este momento prevalece el centralismo. La Conago subsiste, pero lo que requiere es una agenda que pasa por el federalismo y las preocupaciones del país: combate la pobreza, inseguridad, corrupción y desmantelamiento de las instituciones. Para eso se necesita diálogo que tampoco hay".

Por su parte, el diputado federal y ex gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, consideró que, en la próxima reunión de la Conago, el presidente López Obrador buscaría que la Confederación regrese a sus principios "porque la Alianza Federalista de gobernadores de derecha lo único que hizo fue subrayar un problema interno que traía la Conago, es decir, su división interna".

EL CAPÍTULO DE LA ALIANZA FEDERALISTA

En septiembre de 2020, 10 gobernadores abandonaron este grupo para formar la Alianza Federalista. Se auto definieron como "un espacio de colaboración efectiva, plural, democrática y permanente para establecer una defensa verdadera de los estados reunidos en federación".

Iniciaron los todavía gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles; de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco"; de Chihuahua, Javier Corral; e Ignacio Peralta, de Colima. Y los aún gobernadores panistas Diego Rodríguez, de Guanajuato; Mauricio Vila, de Yucatán; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Martín Orozco, de Aguascalientes; el priista Miguel Riquelme, de Coahuila; y el emecista de Jalisco, Enrique Alfaro.

Un año después, en septiembre de 2021, las cosas cambiaron. Aureoles, El Bronco, Corral y Peralta dejaron su cargo, mientras que Alfaro –tras ser recibido en Palacio Nacional– cambió de actitud con el mandatario federal.

"NO SE CREÓ PARA JODER AL PRESIDENTE"

Durante el programa del miércoles Mesa de Opinión (coproducción de Heraldo Radio y La Silla Rota), el exgobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía aseguró que la Conago no se creó hace 19 años para "joder" al presidente sino para facilitar la interlocución entre el Poder Ejecutivo Federal y los estatales.

"Por supuesto que no fue con esa finalidad. En el acta constitutiva en Cancún, Quintana Roo bajo la organización de Joaquín Hendricks se dijo que la Conago era un espacio de interlocución, foro de análisis reflexión y propuesta. Nos llevó tres años su construcción en el contexto de la alternancia. Se necesita mucha voluntad política y vocación de diálogo".

El exgobernador Ignacio Loyola recordó que en un principio opinó que la Confederación no tendría mayor utilidad por carecer de naturaleza jurídica. "Me pareció que no lográbamos nada; fui a algunas reuniones, pero mi comentario al presidente Fox fue que no íbamos a tener absolutamente nada. Con el tiempo reconocí que sí hubo algunos logros".

Refirió que antes de su creación el expresidente priista Ernesto Zedillo solía tener reuniones con los gobernadores pero que estas enfocaron más sobre temas presupuestales.

Después nació la Anago en la que participaron Rosario Robles, Leonel Cota Montaño, Alfonso Anaya y Antonio Echeverría. Y ésta se transformó en Conago con René Juárez, Lázaro Cárdenas Batel, Miguel Alemán, Ricardo Monreal y el ahora presidente López Obrador.

El exgobernador de Guanajuato y actual diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks dijo que al principio los gobernadores del PAN tuvieron desconfianza de que la Confederación fuera el equivalente a un "sindicato de gobernadores contra el presidente". Hasta que con el tiempo se dieron cuenta de lo contrario.

También recordó que estas reuniones generaron las bases políticas del Pacto por México. "Surgieron las rondas estructurales que no salieron y se recuperaron en el pacto por México a partir de la presidencia de Peña Nieto. Y se habló de temas como el campo, seguridad, desarrollo social y humano; y el tema presupuestal", enumeró.

