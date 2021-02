Relevo en gubernaturas pone en jaque finanzas de 15 estados: SHCP

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, advirtió ante diputados federales sobre el problema económico que se avecina frente al relevo de 15 gubernaturas el próximo año pues deberán liquidar en total 29 mil mdp en deudas a corto plazo, antes de la entrada del mandatario electo en las próximas elecciones.

“La ley de disciplina financiera establece que tres meses antes de la salida de su gobierno debe pagar la totalidad de la deuda de corto plazo. Y que esto significa 29 mil millones de pesos en deuda de corto plazo”, informó. "Ese es el elemento más delicado que hay y en el que estamos trabajando con los gobernadores y secretarios de finanzas porque nos urge resolverlo a la brevedad posible", adelantó

"La mitad de las entidades pasa por una situación muy compleja si no hacemos algo, lo cual no quiere decir que no podamos hacer algo”, advirtió. “Quiero ser muy enfático, estamos trabajando con estas entidades en crear un mecanismo que les permita solventar esto, pero probablemente ese mecanismo va a requerir de un tránsito legislativo. Entonces tendremos que colaborar entre los dos poderes para resolver el problema de la mitad de las entidades del país, haciéndolo con transparencia y de manera responsable. Pero siendo muy claros que resulta un tema urgente y de un tamaño que resulta inmanejable dadas las condiciones actuales", precisó.

Presupuesto 2021, perfectible

Durante poco más de seis horas de comparecencia como parte de la glosa del informe presidencial, Herrera respondió la mayor parte de los cuestionamientos hechos por los legisladores de todas las bancadas cuyos principales reclamos giraron en torno al presupuesto 2021 que el Ejecutivo envió al Congreso el 8 de septiembre en el contexto de la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus. Por eso en términos de deuda, dejó claro “no hay forma de que contratemos más deuda, sería ilegal".

El funcionario federal reconoció que "no hay presupuesto que sea perfecto, este es el mejor esfuerzo que pudimos hacer de acuerdo a las condiciones que son difíciles, pero es perfectible” y dijo estar abierto al diálogo para emitir las opiniones técnicas que se requieran en materia de reasignaciones.

En general legisladores de oposición cuestionaron la actual situación económica frente a la pandemia del covid. Cuestionaron que en mayor medida la reactivación ha venido de la iniciativa privada, el olvido de las pequeñas y medianas empresas. El legislador perredista Antonio Ortega adelantó que la bancada votará en contra del paquete presupuestal por mantener la política del “austericidio” y criticó e contexto en qué se dio la “rifa” y “venta” del avión presidencial.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, criticó los recientes recortes a los capítulos 2000 y 3000; mientras que la legisladora Fabiola Loya afirmó que el presupuesto 2021 es centralista por privilegiar las principales obras del gobierno. El PAN cuestionó que una parte importante del erario se destine sólo las becas sociales así como el recorte en materia de seguridad pública y municipios.

En diversas respuestas, el titular de Hacienda explicó que fue el gobierno el que recibió recursos extras por las empresas que se pusieron al día con sus impuestos “porque deliberadamente no los querían pagar”, acusó. Y explicó que el aumento de la deuda se derivó principalmente del aumento del precio del dólar durante el período de confinamiento ya que una parte de la deuda está calculada en esta moneda internacional.

INVIABLE EL INGRESO BÁSICO UNIVERSAL

Legisladores panistas preguntaron a Herrera el escenario económico para incluir esta propuesta en el presupuesto 2021. El tres minutos de sumas y restas el funcionario abordó el tema y explicó sus razones por la que éste es inviable.

“Hagamos un ejercicio, pensemos que se va a dar un salario mínimo. Hay 55 millones de personas en la Población Económicamente Activa, esto quiere decir que el monto que tiene que estar cubierto son alrededor de 165 mil mdp por mes, en un año son 1.9 billones de pesos”, apuntó.

“Esto es más que el total de las participaciones federales que reciben todas las entidades federativas y todos los fondos. Para pensar si queremos fortalecer mediante este mecanismo u otro de protección social, debemos que tener muy claro cuáles son las fuentes de su financiamiento”, remató.

También argumentó que a nivel internacional otros países abordaron el tema; y que las principales conclusiones fueron “las economías avanzadas hablan de que con la robotización no se necesitará la mano de obra” argumentó. “Finlandia y Bélgica por ejemplo, estudiaron el tema y se desechó”.

LA COVID

Los principales cuestionamientos de las bancadas también se refirieron a la crisis económica agravada por el coronavirus. En el tema, Herrera comenzó por el tema de la vacuna. Precisó que los primeros pagos como adelanto por su compra serán la próxima semana, y los posteriores a partir del próximo año a partir de que la vacuna esté disponible.

"Será por tres mecanismos distintos; a través del mecanismo de cobas donde se tiene acceso a 18 iniciativas para la vacuna. A través de dos contratos con empresas específicas; y dos contratos bilaterales con otros países", enlistó

A pregunta expresa del PRI señaló que “en salud no hay un subejercicio, sino un gasto adicional por alrededor de 6 mil mdp, estamos gastando de más”. También se cuestionó cuánto dinero se había gastado por la pandemia desde su inicio a la fecha. “52.2 mil mdp de los cuales se han gastado a través del Insabi 21.9 mil mdp. Del IMSS 27.8 mil mdp. Y del ISSSTE 4.3 mil mdp" y dijo que, entre otras cosas, fueron destinados para contratar 50 mil nuevos trabajadores de la salud.

Herrera enfatizó que la pandemia dejó al descubierto carencia de personal de salud y adelantó que por esa razón “tomamos una decisión audaz, aumentar la tasa a la que se preparan los especialistas del país, pasaremos de 9 mil 449 plazas de médicos residentes a 18 mil 929". Anunció que se destinarán recursos para este fin aunque el número de residentes no se doblara de manera inmediata en función del tiempo que requieren su preparación

“De estas plazas 2 mil 461 plazas adicionales son para la secretaría de Salud; 236 en hospitales de la secretaría de la Defensa; 2 mil 500 en el IMSS; 3 mil 976 en el ISSSTE y 276 en hospitales de Pemex. Los médicos residentes que se incorporarán en enero presentaron su examen este mes”, informó.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA TURÍSTICA

En otro tema el funcionario señaló que en los últimos días realizó un recorrido en la zona sureste (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Señaló que en Cancún aumentó ya el número de vuelos, un promedio de 230 por día y anunció que mañana comenzarán a llegar vuelos de Alemania y pasado mañana de Francia y Suiza, “como resultado de que el covid está contenido en la entidad”, dijo

EL CESE DE PUERTOS A LA MARINA

La bancada de Movimiento Ciudadano le pregunto qué manera específica sobre la situación que prevalece en las aduanas ya que mañana votarán el dictamen qué se de la administración de los puertos de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Semar. "Quiero pensar que la mayor parte de los mexicanos estamos convencidos que el tema de la seguridad en estos lugares en particular, es temporal. Y que por lo tanto la administración que tendrá que hacer la Marina es solo mientras se resuelve este asunto", consideró sin entrar en mayores detalles.

SOBRE EL 2021

Con relación del paquete económico del próximo año, Herrera dijo que el 30% del gasto por 1.8 billones de pesos estará dirigido a estados y municipios. Adelantó que no se tocarán los presupuestos de las universidades públicas porque mantendrán el mismo presupuesto del 2020. Y reafirmó que no habrá mayores impuestos sino mejor recaudación.

Planteó que el gobierno federal está en la mejor disposición de trabajar con el Congreso, los estados, académicos, empresarios y el sector social de la economía, para fortalecer el sistema de protección social y aparato productivo del empleo.

En materia de salud dijo que el presupuesto crecerá en 9% y anunció que en enero México comenzará a preparar al doble de especialistas en salud de lo que se tiene ahora en México así como las becas al extranjero.





(Luis Ramos)