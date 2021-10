Relanza PRD sus estatutos y documentos base; elude cambio de nombre

El Partido de la Revolución Democrática presentó su relanzamiento como partido político que no incluye cambio de nombre ni color, pero sí modificación a sus estatutos y documentos base para mantenerse cerca del electorado. Y adelantó que mantendrán alianzas políticas electorales para el 2022.

Su dirigente nacional, Jesús Zambrano, destacó que lo importante no es cambiar de nombre "de qué serviría cambiar de siglas, de nombre, si seguimos haciendo lo mismo, no serviría de nada, no centremos el debate ahí", dijo.

Llamó a la unidad del partido y aseguró que esto es necesario porque el país atraviesa por momentos delicados. "Lo que hoy gobierna ni es izquierda ni es democrática, es simple y sencillamente populismo autoritario y regresivo con cada vez más tintes de carácter dictatorial".

Señaló que después de 32 años de vida, el PRD puede convertirse en contrapeso político del gobierno federal mediante una nueva visión autocrítica y de transformación.

"En este relanzamiento se necesita una nueva fuerza política... El único partido que puede jugar este papel es el PRD que ha sido motor y columna de las transformaciones democráticas de México... No podremos hacerlo solos, necesitamos de la sociedad civil", dijo.

CompromisosPRD by La Silla Rota on Scribd

"Queremos brillar más intensamente e intensificar nuestra incidencia en la toma de decisiones, nadie en el PRD estamos contentos con los resultados del pasado 6 de junio con apenas 4% de la votación nacional".

Durante la presentación también se destacó que en los estados donde el partido perdió el registro, se operará con comisiones representativas de las que emitirán lineamientos. Mientras que en los estados donde sí mantuvieron el registro las direcciones estatales serán evaluadas.

También se diseñarán estrategias para aumentar el número de afiliados, votantes y presencia política. Y se enfatizó que se revisaran las finanzas del partido para llevar a cabo las medidas que se consideren necesarias.

Los principales cuadros políticos del partido firmaron esta agenda de compromisos por considerar que representa un parte aguas en la vida política del PRD.

Zambrano destacó también que en el actual contexto legislativo el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó ya advertencias respecto a la reforma eléctrica que envió hace 2 semanas.

"En pocas palabras ha dicho que si no aprueban lo que envía las Cámaras todos son traidores a la patria... Si no detenemos este proceso de deterioro la situación será peor", dijo.

Respecto a la entrega de nuevos documentos políticos de base del partido y modificaciones a sus estatutos, adelantó que "estos documentos por la unidad y transformación del PRD posibilitará que dirigentes afiliados y simpatizantes replanteemos nuestro trabajo en unidad".

Finalmente anunciaron que en todo el país llevarán a cabo consultas ciudadanas en beneficio de esta nueva etapa del PRD.